Gia Lai tiếp nhận thêm 371 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 17-1, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức hiến máu tình nguyện (HMTN) phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 tổ chức chương trình HMTN với chủ đề "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống".

Chương trình HMTN tại phường Thống Nhất thu được 100 đơn vị máu an toàn. Ảnh: CTV

Chương trình đã thu hút trên 100 cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tham gia HMTN.

Kết quả, ban tổ chức đã tiếp nhận được 86 đơn vị máu đảm bảo chất lượng chuyển về Bệnh viện Quân y 211 bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Tại xã Đức Cơ, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Gia Lai, Bệnh viện đa khoa Gia Lai phối hợp với các xã: Đức Cơ, Ia Dom, Ia Dơk và Ia Krêl tổ chức Ngày hội HMTN năm 2026 với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

Chương trình thu hút gần 300 công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn các xã tham gia.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân các xã: Đức Cơ, Ia Dom, Ia Dơk và Ia Krêl tham gia Ngày hội HMTN năm 2026. Ảnh: CTV

Qua khám sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận 285 đơn vị máu an toàn chuyển về Bệnh viện Đa khoa Gia Lai bổ sung nguồn máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

