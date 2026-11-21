(GLO)- Chương trình nghệ thuật bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 6-12 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Sự kiện kết hợp nghệ thuật trình diễn, âm nhạc, công nghệ sân khấu, ánh sáng và pháo hoa.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, chương trình được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ 10 phút ngày 6-12. Đây là hoạt động khép lại hành trình Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, với thông điệp “Từ bản nguyên đất trời - Qua chiều sâu bản sắc - Đến khát vọng vươn tầm”.

Sân khấu hoành tráng của đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Phương Vi

Chương trình được xây dựng theo hành trình nghệ thuật xuyên suốt, lấy cảm hứng từ thiên nhiên và nhịp sống con người Gia Lai. Nội dung tái hiện vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời, âm vang văn hóa đại ngàn, những giá trị bản sắc, đồng thời thể hiện khát vọng hội nhập và phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn là sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật trình diễn, công nghệ ánh sáng, màn hình LED và các hiệu ứng sân khấu hiện đại. Trong đó, ca khúc chủ đề “Đại Ngàn Chạm Biển Xanh” sẽ được trình diễn trong đại cảnh nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng biểu diễn. Phần trình diễn dự kiến kết hợp hình ảnh các nền kinh tế APEC, lan tỏa thông điệp về một Gia Lai giàu bản sắc, năng động, đổi mới và hội nhập.

Sau phần nghệ thuật bế mạc được truyền hình trực tiếp, chương trình tiếp tục với Mega Concert, gồm các tiết mục solo, song ca và màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ trẻ. Theo phương án nghệ thuật dự kiến, chương trình có sự tham gia của Dương Domic, Pháp Kiều, buitruonglinh, CONGB, Phạm Anh Duy, Bảo Anh, Orange, Ali Hoàng Dương, Đặng Hồng Hải, MAIQUINN cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên.

Với các tiết mục âm nhạc trẻ trung, sân khấu quy mô lớn và hiệu ứng ánh sáng, Mega Concert hướng đến tạo không gian giao lưu, thưởng thức âm nhạc dành cho công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Chương trình dự kiến khép lại bằng màn pháo hoa.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, tài nguyên du lịch và các giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh đến du khách trong nước, quốc tế. Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao và giải trí, Gia Lai giới thiệu những tiềm năng, sản phẩm và trải nghiệm du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa truyền thống cùng nhịp sống hiện đại.

Chương trình bế mạc không chỉ đánh dấu thời điểm kết thúc Năm Du lịch quốc gia 2026 mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh Gia Lai với thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh”, hướng đến thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm vùng đất và con người nơi đây.