(GLO)- Chiều 18-11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã đến dự, chung vui với nhân dân liên khu dân cư 4 thôn Phước Thuận, Nhân Ân, Lộc Hạ và Quảng Vân (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Cùng dự có các đồng chí: Triệu Tài Vinh - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (đi đầu) đến dự, chung vui với nhân dân liên khu dân cư 4 thôn Phước Thuận, Nhân Ân, Lộc Hạ và Quảng Vân (xã Tuy Phước). Ảnh: Nguyễn Hân

Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Thế Phan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lý Tiết Hạnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Nguyễn Hân

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Các đại biểu Trung ương dự ngày hội. Ảnh: Nguyễn Hân

Liên khu dân cư 4 thôn được hình thành trên cơ sở sáp nhập 8 thôn cũ, hiện có 5.405 hộ với 20.657 nhân khẩu, trong đó đồng bào có đạo chiếm hơn 35% dân số.

Năm 2026, phát huy tinh thần đoàn kết, người dân các thôn đã tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự ngày hội. Ảnh: Nguyễn Hân

Thu nhập bình quân đầu người tại các thôn đạt từ 60-62,5 triệu đồng/năm. Toàn liên khu hiện còn 14 hộ nghèo và 44 hộ cận nghèo; 98,7% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, cả 4 thôn đều được công nhận thôn văn hóa.

Các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (bìa phải) tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước. Ảnh: Nguyễn Hân

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên biểu dương những kết quả liên khu dân cư đã đạt được trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm khắc phục những hạn chế, giải quyết vấn đề thiết thực trong đời sống nhân dân, nhất là việc làm, thu nhập, vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (thứ 9 từ trái sang) và Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho người dân. Ảnh: Nguyễn Hân

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, văn minh, giàu bản sắc.

Trong đó, cần chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh, đề cao tinh thần nhân ái, nghĩa tình và trách nhiệm trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (bìa phải) và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Nguyễn Hân

Ngoài ra, địa phương cần phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, khai thác tốt nhà văn hóa, thư viện, sân thể thao để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giao lưu của người dân; qua đó tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bìa trái) và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hân

Về phát triển kinh tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị cấp ủy, chính quyền chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện địa phương; chuyển đổi sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường sinh thái sông Hà Thanh và đầm Thị Nại.

Đồng thời, nghiên cứu phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trải nghiệm nhằm tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Triệu Tài Vinh (thứ 7 từ phải sang) và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà cho người dân. Ảnh: Nguyễn Hân

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, đoàn kết, tương trợ giúp nhau giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến hết năm 2027, trên địa bàn liên khu dân cư không còn hộ nghèo.

Địa phương cần quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, cần tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, góp phần vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Biểu diễn văn nghệ tại ngày hội. Ảnh: Nguyễn Hân

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Cán bộ, đảng viên và nhân dân 4 thôn nói riêng, xã Tuy Phước và tỉnh Gia Lai nói chung cần biến tinh thần đoàn kết thành sức mạnh hành động, biến khát vọng phát triển thành những kết quả thiết thực, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Dịp này, Đoàn công tác Trung ương đã trao 50 suất quà cho các hộ dân trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng. Đại học Công nghiệp Hà Nội trao tặng Trường Tiểu học số 3 Tuy Phước 10 bộ máy vi tính.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng trao 20 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây dựng 4 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở xã Tuy Phước với tổng kinh phí 240 triệu đồng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho 10 gia đình chính sách; các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng thêm 2 nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai trồng cây lưu niệm tại Nhà văn hóa thôn Phước Thuận, xã Tuy Phước. Ảnh: Nguyễn Hân

Tại ngày hội, xã Tuy Phước đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu; phát động các phong trào thi đua, vận động nhân dân chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Trong khuôn khổ ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai cũng tham gia trồng cây lưu niệm tại Nhà văn hóa thôn Phước Thuận, xã Tuy Phước.