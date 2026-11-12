Tập trung ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, chiều 12-11, tại Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Hân

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh và 8 xã, phường phía Tây tỉnh thuộc lưu vực sông Ba.

Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực

Theo báo cáo tại cuộc họp, từ đêm 11 đến trưa 12-11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 120 mm; riêng xã Canh Liên ghi nhận lượng mưa hơn 182 mm, xã An Hòa hơn 159 mm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do lỗi chủ quan. Ảnh: Nguyễn Hân

Dự báo trong ngày và đêm 12-11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Mưa lớn khiến mực nước các sông dâng cao, gây ngập cục bộ tại một số khu dân cư, tuyến giao thông và các ngầm tràn. Tại đèo Nha Sam (xã Canh Vinh), sạt lở đất đá đã gây ách tắc giao thông kết nối đến làng Canh Tiến; nhiều điểm trên quốc lộ 1D, quốc lộ 19C, các tuyến tỉnh lộ và đường giao thông khu vực miền núi bị sạt lở, ngập lụt. Ngoài ra, một số công trình giao thông, thủy lợi và kè biển cũng bị hư hỏng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn khi nước lũ dâng cao. Ảnh: Nguyễn Hân

Tính đến khoảng 15 giờ chiều 12-11, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán hơn 90 hộ dân với gần 300 nhân khẩu tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Toàn tỉnh ghi nhận 38 xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; đồng thời xác định 147 vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ quét thuộc địa bàn 42 xã, phường.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn cho biết, việc triển khai chốt chặn tại các ngầm tràn, cầu yếu ở các địa phương đang được thắt chặt, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

﻿Ảnh: Nguyễn Hân

Trước tình hình trên, cuộc họp tập trung đánh giá diễn biến mưa lũ, tình hình ngập lụt, sạt lở và công tác ứng phó tại các địa phương; đồng thời triển khai các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Trọng tâm là công tác rà soát, sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao; kiểm soát giao thông tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở; bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi và vùng hạ du; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân là trên hết

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai thời gian qua.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tình hình triển khai lực lượng bộ đội giúp các địa phương cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người dân vùng ngập lũ. Ảnh: Nguyễn Hân

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mặc dù tỉnh đã chủ động triển khai nhiều phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và tổ chức sơ tán người dân, song diễn biến thiên tai vẫn phức tạp, nguy cơ còn rất lớn, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Nhiệm vụ hàng đầu là đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.

Đồng chí Thái Đại Ngọc đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành và các xã, phường phải trực tiếp nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu và chia cắt. Các đơn vị cần rà soát đến từng thôn, làng, khu vực dân cư, từng hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm để kịp thời di dời đến nơi an toàn.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, ngành đã triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ tại các địa điểm xung yếu để kịp thời cứu nạn, cứu hộ người dân vùng ngập lũ.

﻿Ảnh: Nguyễn Hân

Những nơi có cảnh báo nguy cơ cao nhất là khu vực đất đã bão hòa nước dưới chân núi, ven sông, ven suối phải chủ động tổ chức di dời, sơ tán dân, đặc biệt ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật, các gia đình neo đơn và hộ dân ở vùng sâu, vùng xa.

Việc sơ tán phải được thực hiện kịp thời, bảo đảm đầy đủ nơi ăn ở, lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, thiếu trách nhiệm hoặc chậm trễ trong khâu tổ chức sơ tán khi đã có cảnh báo nguy hiểm.

Lãnh đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định báo cáo tình hình tích trữ nước tại các hồ chứa khu vực phía Đông tỉnh sau các đợt mưa lớn vừa qua. Ảnh: Nguyễn Hân

Đối với các công trình, vị trí xung yếu, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, nhất là tình trạng sụt lún tại đê Vân Hội (xã Tuy Phước), các điểm sạt lở ở đèo Nha Sam (xã Canh Vinh), khu vực sạt lở núi ở An Lão, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và những vùng có nguy cơ chia cắt.

Đặc biệt, cần kiểm tra thực tế 147 vị trí đã được cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét; xác định rõ đơn vị quản lý, người chịu trách nhiệm theo dõi và phương án ứng phó tại từng điểm.

Riêng làng Canh Tiến và các khu dân cư có nguy cơ bị cô lập, địa phương phải chủ động phương án tiếp tế, bảo đảm thông tin liên lạc và sẵn sàng cứu hộ khi cần thiết.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Hân

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; các lực lượng quân đội, công an sẵn sàng cơ động hỗ trợ địa phương khi có tình huống khẩn cấp.

Đối với các hồ chứa, công trình thủy lợi, thủy điện, phải thực hiện nghiêm quy trình vận hành, chủ động tính toán phương án điều tiết lũ an toàn và thông báo kịp thời cho người dân vùng hạ du.

Quan điểm xuyên suốt là bảo đảm an toàn công trình, an toàn vùng hạ du và sử dụng hiệu quả nguồn nước, nhưng tuyệt đối không đánh đổi an toàn của người dân để tích nước.

Nhấn mạnh yêu cầu triển khai nhiệm vụ ngay sau cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành.

Trong chiều và đêm 12-11, phải tập trung cao nhất cho công tác bảo đảm an toàn tính mạng người dân, chủ động sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo vệ các công trình xung yếu và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý các địa phương tiếp tục rà soát, bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho người dân sơ tán; đặc biệt quan tâm đến các hộ dân ở khu vực làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) do chia cắt giao thông.

Đồng thời, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, theo dõi sát diễn biến mưa lũ; triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự; huy động lực lượng công an, quân đội sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.