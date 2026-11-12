Mưa lũ làm sập toàn bộ mố cầu Bà Lương trên quốc lộ 19C

(GLO)- Do ảnh hưởng của mưa lũ, cầu Bà Lương trên tuyến quốc lộ 19C, đoạn qua thôn Hiển Đông (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) bị sập cả hai bên mố cầu, khiến giao thông qua khu vực phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Trưa 12-11, ông Dương Hiệp Hòa - Chủ tịch UBND xã Canh Vinh - xác nhận sự cố bắt đầu xảy ra trong ngày 11-11, khi nước lũ dâng cao, chảy xiết, gây xói lở và làm sập một bên mố cầu. Đến sáng 12-11, dòng nước lớn tiếp tục khoét sâu phần nền móng, khiến mố cầu còn lại cũng bị sập.

Mố cầu Bà Lương bị xói lở, giao thông tạm dừng lưu thông. Ảnh: Dương Hòa

Trước đó, địa phương đã triển khai biện pháp khắc phục tạm thời bằng cách đổ đất, đá gia cố khu vực bị xói lở. Tuy nhiên, do lưu lượng nước lũ lớn, chảy xiết nên phần gia cố không thể trụ vững.

Hiện kết cấu nhịp cầu vẫn còn nguyên vẹn, song hai bên mố cầu đã bị sập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phong tỏa 2 đầu cầu, đặt biển báo cấm phương tiện qua lại để phòng ngừa tai nạn. Lực lượng chức năng túc trực tại hiện trường, hướng dẫn người dân lưu thông theo tuyến đường thay thế.

Các cơ quan chức năng đang theo dõi diễn biến mưa lũ, chờ nước rút để đánh giá mức độ hư hỏng và triển khai phương án khắc phục, sửa chữa cầu trong thời gian sớm nhất.