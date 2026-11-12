Mưa lớn tiếp diễn ở phía Đông Gia Lai, nhiều tuyến tràn bị ngập sâu

(GLO)- Từ đêm 11 đến sáng 12-11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn ở thượng nguồn đổ về khiến mực nước các sông dâng cao, một số khu vực vùng hạ lưu sông Kôn xuất hiện ngập cục bộ tại nhiều tuyến tràn giao thông.

Theo số liệu quan trắc, tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 11-11 đến 9 giờ ngày 12-11 tại khu vực phía Đông và giữa tỉnh phổ biến 40-100 mm, có nơi vượt 120 mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Canh Liên 182,7 mm, An Hòa 159,8 mm, An Hưng 131,7 mm.

Dự báo trong ngày và đêm 12-11, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Khu vực phía Đông và giữa tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm giông, tổng lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Tuyến đường ĐT 636-Tân Mỹ, đoạn qua cầu Tống Võ (xã Tuy Phước Bắc) bị chia cắt do nước lũ. Ảnh: Quang Đoàn

Cụ thể, các khu vực Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Kbang, An Khê, Ayun Pa, Ia Pa, Kông Chro, Phú Túc, Phú Thiện và Đak Pơ có lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Trong khi đó, các khu vực An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn, Quy Nhơn, Cát Tiến và Vân Canh có lượng mưa cao hơn, phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Đáng chú ý, mưa lớn ở khu vực thượng nguồn khiến nước từ các sông, suối đổ về hạ lưu sông Kôn, làm nhiều khu vực vùng trũng thấp ở phía Đông tỉnh bị ngập cục bộ.

Tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông và khu vực nhánh sông đập Thượng Hạt thuộc phường An Nhơn Bắc, nước dâng gây ngập nhiều đoạn tràn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sáng 12-11, ông Đoàn Văn Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc - cho biết, địa phương hiện có 5 tuyến tràn giao thông bị ngập sâu, trong đó có tràn sông Tranh, tràn Phò An - Biểu Chánh.

Chính quyền xã đã bố trí lực lượng túc trực tại các vị trí xung yếu, đặt biển báo, căng dây cảnh báo và ngăn người, phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn.

Trước đó, mưa lớn cũng gây sạt lở khu vực bờ ngự thủy tại thôn Tú Thủy. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã huy động người dân phối hợp gia cố bằng các bao tải chứa cát. Đến nay, vị trí sạt lở cơ bản được xử lý, bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, do mưa lớn vẫn tiếp diễn trong sáng cùng ngày, địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để chủ động phương án ứng phó.

Gia cố bờ ngự thủy tại thôn Tú Thủy (xã Tuy Phước Bắc). Ảnh: Đoàn Quang

Tại hồ Định Bình, công trình thủy lợi lớn nhất khu vực phía Đông tỉnh, mực nước lúc 7 giờ ngày 12-11 đạt 86,26 m, tương ứng dung tích 158,7 triệu m³, bằng 70% dung tích thiết kế.

Lưu lượng nước đến hồ là 313 m³/s, lưu lượng xả đi 29 m³/s; lượng mưa đo được tại khu vực hồ là 30 mm. Theo thông tin cập nhật, lưu lượng nước đến hồ đang có xu hướng giảm, trong khi cường độ mưa tiếp tục tăng.

Dự báo từ ngày 13-11, mưa lớn trên địa bàn tỉnh giảm dần. Tuy nhiên, khu vực phía Đông và giữa tỉnh vẫn có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to kèm dông, lượng mưa phổ biến 10-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được xác định ở cấp 1. Cơ quan chức năng cảnh báo mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, sạt lở đất ở khu vực đồi núi, đất dốc; đồng thời làm tốc mái nhà, gãy đổ cây xanh và gây thiệt hại về người, vật nuôi.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương cần tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để chủ động triển khai phương án ứng phó; bố trí lực lượng cảnh báo, kiểm soát tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập.

Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, gia cố nhà cửa, hạn chế đi lại khi mưa lớn, tuyệt đối không cố vượt qua các đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở.