Lũ sông Hà Thanh vượt báo động 3, cảnh báo ngập lụt nhiều khu vực ở Gia Lai

(GLO)- Lúc 15 giờ ngày 11-11, mực nước sông Hà Thanh tại trạm Diêu Trì đạt 6,42 m, vượt báo động 3 là 0,92 m. Trong khi đó, khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục được cảnh báo mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong 24 giờ tới.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trong 12 giờ qua, lũ trên sông Hà Thanh tiếp tục lên. Đến 15 giờ ngày 11-11, mực nước tại trạm Vân Canh đạt 43,19 m, cao hơn báo động 1 là 0,69 m; tại trạm Diêu Trì đạt 6,42 m, vượt báo động 3 là 0,92 m.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới.

Đáng chú ý, đỉnh lũ tại trạm Diêu Trì đạt 6,48 m vào lúc 13 giờ 40 phút, vượt báo động 3 là 0,98 m, sau đó giảm dần. Dự báo trong 6-12 giờ tới, mực nước trên sông Hà Thanh tiếp tục giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao trong 12-24 giờ tiếp theo.

Theo dự báo, lúc 21 giờ ngày 11-11, mực nước tại trạm Vân Canh ở mức 43,20 m, cao hơn báo động 1 là 0,70 m; tại trạm Diêu Trì ở mức 6,20 m, vượt báo động 3 là 0,70 m. Đến 10 giờ ngày 12-11, mực nước tại Diêu Trì dự báo giảm còn 5,50 m, vẫn ở mức báo động 3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp dọc sông Hà Thanh, thuộc các xã, phường Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc và các khu vực lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2.

Nước lũ có thể gây ngập sâu, ảnh hưởng đến tính mạng người dân, giao thông, cầu cống, nhà cửa, sản xuất nông nghiệp và các công trình hạ tầng.

Cùng với diễn biến lũ, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, từ chiều 10-11 đến chiều 11-11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa to đến rất to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến 50-200 mm, một số nơi vượt 200 mm như Vân Canh 247,1 mm, Canh Thuận 230,3 mm và An Hưng 235,4 mm.

Từ chiều 11-11 đến chiều 12-11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa phổ biến 30-80 mm, có nơi trên 100 mm; cần đề phòng mưa có cường suất lớn, vượt 100 mm trong 3 giờ.

Các địa phương được dự báo có mưa gồm Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Tuy Phước, An Nhơn, Quy Nhơn, Cát Tiến, Kbang, An Lão, An Khê, Kông Chro và Phú Túc.

Từ chiều 12-11, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, mưa vẫn có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất tại khu vực đồi dốc, nền địa chất yếu. Trong mưa giông, cần đề phòng lốc, sét và gió mạnh gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến người và vật nuôi.

Cơ quan Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng và người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo, chủ động phương án phòng tránh, bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.