(GLO)- Mưa lớn kéo dài từ đêm 27-11 đến đêm 29-11, tập trung ở khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai. Một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 400 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ đêm 27-11 đến đêm 29-11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, một số nơi trên 400 mm; cảnh báo mưa có cường suất lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.

Cụ thể, các khu vực An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh và Vân Canh có lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm, có nơi trên 400 mm.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới.

Tại Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn, Quy Nhơn, Cát Tiến và Kbang, lượng mưa dự báo từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Các khu vực An Khê, Ayun Pa, Ia Pa, Kông Chro, Phú Túc và Đak Pơ có lượng mưa phổ biến từ 100-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Từ đêm 29-11 đến đêm 30-11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được cảnh báo ở cấp 1.

Trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh có mưa nhiều nơi, một số nơi mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa ghi nhận từ 20 giờ ngày 26-11 đến 20 giờ ngày 27-11 phổ biến từ 10-50 mm.

Cùng với mưa lớn, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Gia Lai từ đêm 27-11. Khu vực phía Đông và giữa tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; gió Đông Bắc cấp 4-5, có lúc cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở phía Đông phổ biến từ 20-22 độ C, phía Tây từ 15-17 độ C.

Trong đêm 27-11 và ngày 28-11, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Đông phổ biến 23-25 độ C, phía Tây 16-18 độ C. Sang đêm 28-11 và ngày 29-11, nhiệt độ phía Đông giảm còn 22-24 độ C, phía Tây vẫn ở mức 16-18 độ C.

Trên vùng biển Gia Lai, từ đêm 27-11, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4 m, biển động. Các tàu thuyền và hoạt động trên biển có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc, nền địa chất yếu. Trong mưa giông, cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến người, vật nuôi và tài sản.

Thời tiết rét cũng có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; đồng thời gây cháy lá, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án phòng tránh, đảm bảo an toàn. Đặc biệt, cần thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tình hình gió mạnh, sóng lớn để chủ động tránh trú.

Bản tin dự báo mưa lớn tiếp theo được phát lúc 3 giờ 30 phút ngày 28-11-2026.