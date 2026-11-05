Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở khu vực Đông Gia Lai từ ngày 9 đến 12-11

(GLO)- Không khí lạnh mạnh kết hợp nhiễu động gió Đông có thể gây mưa lớn diện rộng tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai từ ngày 9 đến 12-11.

Ngày 5-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 66/BCH-PCTT yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai phương án ứng phó gió mạnh trên biển và mưa lớn diện rộng.

Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, từ đêm 8-11 đến 12-11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Từ đêm 8-11 đến 12-11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m. Ảnh: Mộc Trà

Trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao và tác động địa hình, từ ngày 9 đến 12-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có khả năng xuất hiện 1 đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến thời tiết; kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh cũng như có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đối với các địa phương, nhất là khu vực phía Đông tỉnh, cần tăng cường cảnh báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó; đồng thời, rà soát, chủ động sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn, ưu tiên các hộ ở vùng từng xảy ra sạt lở, ven sông, suối và vùng trũng thấp; bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán để ổn định đời sống.

Các địa phương cũng phải bố trí lực lượng kiểm soát giao thông, cắm biển cảnh báo, chốt chặn tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và nơi có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn; đồng thời, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Đối với các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi đang thi công, chủ đầu tư và nhà thầu cần kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị và vật tư; có phương án cảnh báo, rào chắn an toàn khu vực công trình, phòng tránh tai nạn có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến tính mạng người dân và người lao động.

Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện và UBND các xã, phường được giao quản lý hồ chứa phải rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa; theo dõi chặt chẽ mưa lũ, mực nước hồ và vận hành công trình theo đúng quy trình được phê duyệt.

Đặc biệt, trước khi vận hành xả nước, các đơn vị phải thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương sẵn sàng nhân lực, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; tổ chức trực ban nghiêm túc, tăng cường thông tin cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.