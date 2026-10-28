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Gia Lai chủ động ứng phó gió mạnh trên biển, cảnh báo sóng cao đến 4 m

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P.V
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(GLO)- Trước diễn biến gió Đông Bắc mạnh trên biển, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các xã, phường ven biển chủ động triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 28-10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4 m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3 m.

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Các địa phương, đơn vị thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tình hình để chủ động phòng tránh. Ảnh: Phương Vi

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, thực hiện Văn bản số 59/BCĐ-BNNMT ngày của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết trên biển.

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Các địa phương, đơn vị cần thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tình hình để chủ động phòng tránh, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Đồng thời, duy trì thông tin liên lạc để kịp thời xử lý những tình huống xấu có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; thực hiện nghiêm chế độ trực ban và thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường thông qua Chi cục Thủy lợi.

Các địa phương ven biển được yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo nhằm chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại do gió mạnh và sóng lớn gây ra.

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