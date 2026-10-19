Siêu bão Champi có thể khiến Bắc Biển Đông xuất hiện sóng cao 5 m

(GLO)- Siêu bão Champi mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, đang di chuyển về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc). Dù khả năng đi vào Biển Đông thấp, nhưng hoàn lưu bão có thể khiến vùng biển phía bắc gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng cao 3-5 m trong các ngày 23-24/10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, siêu bão Champi đang hoạt động trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương. Đây là cơn bão thứ 30 hình thành trên khu vực này từ đầu năm 2026.

Lúc 13 giờ ngày 18-10, tâm bão ở khoảng 13,1 độ vĩ bắc, 142 độ kinh đông, cách phía đông Philippines khoảng 2.700 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 16, giật trên cấp 17.

Vị trí siêu bão Champi chiều 18-10. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Trong 24 giờ tiếp theo, Champi được dự báo di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc). Bão có khả năng duy trì cường độ rất mạnh trong khoảng 2 ngày, sau đó suy yếu dần. Khi tiến gần Đài Loan, vào khoảng ngày 23-10, cường độ bão có thể còn cấp 15, giật trên cấp 17.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khả năng Champi đi vào khu vực đông bắc Biển Đông hiện chỉ khoảng 10-20%. Trong khi đó, xác suất bão di chuyển theo hướng tây bắc, ảnh hưởng đến Đài Loan và vùng ven biển Trung Quốc ở mức 80-90%. Nhận định này tương đồng với dự báo của một số cơ quan khí tượng quốc tế.

Tuy nhiên, bão ít khả năng đi vào Biển Đông không đồng nghĩa vùng biển Việt Nam hoàn toàn không chịu tác động. Hoàn lưu của Champi có thể làm gia tăng gió đông bắc, gây biển động và sóng lớn ở khu vực phía bắc Biển Đông.

Cụ thể, khoảng ngày 21-10, hoàn lưu phía tây của bão có thể ảnh hưởng đến vùng biển phía đông bắc Bắc Biển Đông, khiến gió mạnh lên cấp 6. Đến ngày 23-24/10, gió đông bắc tại vùng biển phía bắc Biển Đông có khả năng mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5 m.

Gió mạnh kết hợp sóng lớn có thể gây bất lợi cho hoạt động hàng hải, đánh bắt thủy sản và việc di chuyển của tàu thuyền. Các phương tiện hoạt động trong khu vực có nguy cơ gặp điều kiện thời tiết nguy hiểm, nhất là khi đi vào vùng biển có gió mạnh và sóng cao.

Ngư dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về hướng di chuyển, cường độ và phạm vi ảnh hưởng của bão; duy trì liên lạc, kiểm tra thiết bị an toàn và chủ động điều chỉnh hành trình theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Các tàu thuyền cần tránh những khu vực biển nguy hiểm khi có cảnh báo gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, trong những tháng cuối năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Dù vậy, vẫn cần đề phòng khả năng xuất hiện bão ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, đặc biệt là nguy cơ mưa lớn tại khu vực Trung Bộ.