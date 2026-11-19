(GLO)- Từ ngày 19-11, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Gia Lai. Đáng chú ý, phía Đông tỉnh có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa trong ngày 20 và 21-11 phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 120 mm/ngày.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Gia Lai, trong 24-48 giờ tới, phía Đông tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; khu vực giữa và phía Tây có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông phổ biến 20-22°C, phía Tây 15-17°C.

Hồ Định Bình điều tiết nước về hạ lưu. Ảnh: Trọng Lợi

Sáng 19-11, ông Nguyễn Đăng Hùng - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Gia Lai - cho biết: Những khu vực có khả năng mưa to và rất to tập trung ở phía Đông tỉnh, trong đó có vùng Đông Bắc, Đông Nam và sườn đón gió phía giữa tỉnh.

Các vùng núi phía giữa tỉnh đến phía Nam, phía Bắc có mưa rào nhiều nơi. Lượng mưa trong ngày 20 và 21-11 ở phía Đông phổ biến 40-80 mm/ngày, có nơi trên 120 mm. Cần đề phòng mưa lớn trong thời gian ngắn, kèm gió giật mạnh.

Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m, biển động; rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Từ ngày 19 đến 21-11, trong mưa giông ở phía Đông tỉnh có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết rét có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm và làm cây trồng cháy lá, chậm sinh trưởng. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn.

Ông Nguyễn Đăng Hùng khuyến cáo: Từ nay đến cuối tháng 11, tình hình thời tiết còn diễn biến khá phức tạp. Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo để chủ động phương án phòng tránh, hạn chế thiệt hại do mưa lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm gây ra.

Cùng với diễn biến mưa, Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định cũng xây dựng phương án điều tiết nước hồ Định Bình về hạ lưu để ứng phó mưa lớn.

Theo số liệu cập nhật lúc 7 giờ ngày 19-11, mực nước hồ ở cao trình 91,85 m, tương ứng dung tích 225,4 triệu m³; lưu lượng nước đến hồ 44 m³/s, tổng lưu lượng nước đi 28,9 m³/s.

Từ 9 giờ ngày 19-11, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định tăng lưu lượng điều tiết từ 28 m³/s lên khoảng 60 m³/s, gồm 28 m³/s qua nhà máy thủy điện và 32 m³/s qua tràn mặt.

Việc điều tiết nhằm duy trì mực nước hồ ở cao trình dâng bình thường, nâng cao khả năng tích trữ, tận dụng tối đa nguồn nước, chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño, bảo đảm nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô 2026-2027.