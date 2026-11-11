Gia Lai cảnh báo gió mạnh cấp 6, sóng biển cao đến 4 m

(GLO)- Vùng biển Gia Lai, bao gồm xã đảo Nhơn Châu, tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh, sóng cao 2-4 m trong ngày và đêm 11-11. Tàu thuyền hoạt động trên biển được cảnh báo nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, hiện nay (11-11), vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 2-3 m.

Cảnh báo thiên tai trên vùng biển Gia Lai ở cấp độ 2. Ảnh: Phương Vi

Dự báo trong ngày và đêm 11-11, gió Đông Bắc trên vùng biển ven bờ và ngoài khơi Gia Lai tiếp tục duy trì ở cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4 m, hướng sóng Đông Bắc; biển động.

Trong ngày và đêm 11-11, vùng biển Gia Lai, bao gồm xã đảo Nhơn Châu, có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông, người dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày 12-11, vùng biển Gia Lai tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Đến đêm, gió giảm dần; sóng biển vẫn cao 2-4 m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được xác định ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển Gia Lai đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn. Bên cạnh đó, cần đề phòng tình trạng sạt lở bờ biển và tại các tuyến đê, kè xung yếu ven bờ.

Cơ quan khí tượng đề nghị thông báo kịp thời cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến thời tiết để chủ động xây dựng phương án phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.