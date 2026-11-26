(GLO)- Mưa vừa, mưa to trong 12 giờ qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai có độ ẩm đất gần bão hòa hoặc bão hòa. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại 9 xã, phường trong 6 giờ tới.

Theo tin cảnh báo phát lúc 6 giờ 15 phút ngày 26-11, từ 18 giờ ngày 25-11 đến 6 giờ ngày 26-11, Gia Lai có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại Đề Gi là 125,7 mm; hồ Cẩn Hậu (phường Hoài Nhơn Bắc) là 94,2 mm.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trong tỉnh đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-40 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại các xã, phường trong tỉnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Theo đó, 9 địa phương có nguy cơ gồm: Đề Gi, An Lão, An Lương, Cát Tiến, Hòa Hội, phường Hoài Nhơn Bắc, Phù Cát, Phù Mỹ và Phù Mỹ Đông.

Một số khu vực được xác định có nguy cơ gồm: khu vực từ trụ sở thôn Thuận Hòa đến núi Đầu Voi (xã An Lão); núi Cấm, thôn Chánh Thắng; vùng núi Đèo Chánh Oai, Đèo Tân Thanh (xã Cát Tiến); núi Nhiệm, thôn Hy Tường (phường Hoài Nhơn Bắc).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến môi trường, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế; gây ách tắc giao thông cục bộ, cản trở việc đi lại và hoạt động sản xuất, kinh tế-xã hội.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, chủ động phòng tránh, hạn chế đi qua sông, suối, khu vực sườn dốc và nơi có dấu hiệu sạt trượt; kịp thời di chuyển đến nơi an toàn khi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.