Cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ ở khu vực phía Đông Gia Lai

(GLO)- Mây đối lưu đang phát triển trên vùng biển Gia Lai và một số khu vực trong tỉnh, có khả năng gây mưa rào, giông trong 3 giờ tới. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo tin cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, qua phân tích ảnh mây vệ tinh, định vị sét và radar thời tiết, mây đối lưu đang phát triển tại vùng biển Gia Lai và các khu vực thuộc An Toàn, An Vinh, Hoài Nhơn, Vạn Đức, Ân Tường, Hội Sơn, Phù Mỹ Nam, Bình Phú, Tây Sơn và Đăk Song.

Một số khu vực phía Đông tỉnh đề phòng có mưa, và mưa giông. Ảnh: Phương Vi

Từ nay đến 3 giờ tới, các vùng mây này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông tại những khu vực trên, sau đó có khả năng mở rộng sang nhiều địa phương khác trong tỉnh.

Các khu vực được cảnh báo gồm các địa phương ven biển như An Hòa, An Lão, An Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Quy Nhơn, Tuy Phước, cùng nhiều địa bàn thuộc khu vực phía tây tỉnh như An Khê, Kông Chro, Mang Yang, Đăk Đoa, Vân Canh, Vĩnh Thạnh và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.