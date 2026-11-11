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Lũ trên sông Ba và An Lão tiếp tục dâng, cảnh báo ngập lụt, sạt lở

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI

(GLO)- Mực nước trên sông Ba và sông An Lão đang dâng, nhiều khu vực đã xuất hiện lũ. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong 3 - 6 giờ tới, lũ trên sông Ba tại trạm An Khê đạt đỉnh báo động 2, trong khi sông An Lão tại trạm An Hòa đạt đỉnh xấp xỉ báo động 2. 

Theo các bản tin cảnh báo phát sáng 11-11 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, mực nước trên thượng lưu sông Ba và sông An Lão đang lên, xuất hiện lũ.

Cụ thể, lúc 6 giờ ngày 11-11, mực nước sông Ba tại trạm thủy văn An Khê đạt 404,23 m, thấp hơn mức báo động 1 là 0,27 m. Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, lũ tại trạm này tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức báo động 2.

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Sông Ba. Ảnh minh họa nguồn BGL

Trên sông An Lão, lúc 4 giờ cùng ngày, mực nước tại trạm thủy văn An Hòa đạt 22,41 m, vượt báo động 1 là 0,41 m. Trong 3 - 6 giờ tới, lũ tiếp tục lên và đạt đỉnh xấp xỉ mức báo động 2.

Trước diễn biến trên, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc.

Các địa bàn có nguy cơ gồm: Cửu An, An Bình, An Khê, Đắk Pơ, Ya Hội, Chư Krey; An Vinh, An Lão, An Hòa, Ân Hảo, Vạn Đức...

Đáng chú ý, các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ tại những khu vực xung yếu cần được kiểm tra, triển khai giải pháp bảo đảm an toàn trước diễn biến mưa lũ.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, lũ có thể ảnh hưởng đến môi trường, đời sống và hoạt động sản xuất của người dân tại các bãi bồi, vùng trũng thấp ven sông. Nước lũ cũng có nguy cơ gây hư hỏng các công trình giao thông như cầu, cống và kênh dẫn thủy lợi tại các khu dân cư dọc sông.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Ba và sông An Lão được cảnh báo ở cấp 1.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương và người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trong các bản tin tiếp theo; chủ động triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, nhất là tại khu vực ven sông, vùng trũng thấp và những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

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