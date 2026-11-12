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23 xã, phường ở Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Sáng 12-11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai phát tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại 23 xã, phường trên địa bàn tỉnh trong 6 giờ tới do mưa lớn kéo dài.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trong 3 giờ (từ 4 giờ đến 7 giờ ngày 12-11), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm như: Làng Cát 87,6 mm, Canh Liên 80,1 mm (xã Canh Liên); An Hưng 65,3 mm (xã An Lão); An Quang 60,3 mm (xã An Hòa); Vân Canh 60,1 mm và Canh Thuận 50,2 mm (xã Vân Canh).

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﻿Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai.

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-30 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất được cảnh báo tại 23 xã, phường, gồm: Canh Liên, Canh Vinh, Quy Nhơn Tây, Phú Túc, Vân Canh, An Hòa, An Lão, An Nhơn Tây, Bình An, Bình Khê, Bình Phú, Đăk Song, Hội Sơn, Ia Dreh, Ia Rsai, Kim Sơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, Uar và Ya Hội.

Một số khu vực, công trình giao thông cần đặc biệt lưu ý gồm: tuyến đường từ ngã ba Cà Te đi các thôn Cà Nâu, Cà Bưng, Cà Bông (xã Canh Liên); đèo Nha Sam, đèo Cù Mông; khu vực cổng chào An Hòa, thôn Trà Cong, thôn Vạn Long, Đá Cạnh; đèo An Khê.

Ngoài ra, nguy cơ sạt lở còn được cảnh báo tại núi Sơn Triều (tổ dân phố Nhơn Hòa); núi Đá (thôn Thành Tín); núi Sơn Triều (thôn Phú Mỹ); núi Kỳ Sơn (thôn Phước Thuận); thôn Phước Nghĩa và khu vực Hóc Công, núi Xương Cá (thôn Phước Thuận).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo, lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và đời sống.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, nâng cao cảnh giác, hạn chế đi qua các khu vực đèo dốc, sườn núi, ven sông, suối khi mưa lớn; kịp thời di chuyển đến nơi an toàn khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

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