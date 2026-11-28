(GLO)- Mưa lớn tiếp diễn, Gia Lai được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và sụt lún đất trong 6 giờ tới. Nhiều khu vực dân cư, tuyến đường đèo và vùng núi nằm trong danh sách cảnh báo.

Theo tin cảnh báo phát lúc 13 giờ 30 phút ngày 28-11 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 6 giờ qua (từ 7 giờ đến 13 giờ cùng ngày), địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cảnh báo sạt lở, sụt lún tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: P.V

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 80% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khi tiếp tục có mưa lớn.

Trong 6 giờ tới, một số khu vực trên địa bàn tỉnh dự báo tiếp tục có mưa, lượng phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 120 mm.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai cảnh báo: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại các xã, phường trong tỉnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được xác định ở cấp 1.

Danh sách cảnh báo gồm 72 xã, phường, trong đó có các địa phương thuộc khu vực phía Đông, vùng núi và phía Tây tỉnh. Một số vị trí được cảnh báo nguy cơ cụ thể gồm núi Đá, núi Đá Chồng và núi Hòn Chiêng tại xã An Hòa; khu vực từ trụ sở thôn Thuận Hòa đến núi Đầu Voi ở xã An Lão; núi Ông Dài, Thọ Tân Bắc; tuyến đường Becamex Bình từ quốc lộ 19 đến khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định; đường từ xã An Hòa đi An Toàn; núi Hòn Mây, thôn 5, xã An Vinh; đèo An Khê trên quốc lộ 19; điểm cao 85, thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú; đèo Nha Sam, xã Canh Vinh; núi Cấm, đèo Chánh Oai và đèo Tân Thanh ở khu vực Cát Tiến; núi Gành, thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi; núi Chợ, xã Hoài Ân.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới.

Tại khu vực đô thị, các điểm cần lưu ý gồm núi Nhiệm, thôn Hy Tường, phường Hoài Nhơn Bắc; núi Một, hóc Bà Bếp và núi Bà Hỏa tại phường Quy Nhơn; gành Hải Bắc, thôn Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông; một số khu vực thuộc phường Quy Nhơn Nam như Ghềnh Ráng, cuối đường Lê Công Miễn và dốc Mộng Cầm (đèo Quy Hòa); đèo Cù Mông, phường Quy Nhơn Tây; núi Đầu Voi, thôn Hòa Nghĩa, xã Phù Mỹ Nam; thôn M3, xã Vĩnh Thịnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân; làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại của phương tiện; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi sát diễn biến mưa, chủ động đề phòng khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như nước suối dâng nhanh, dòng chảy đổi màu, đất đá trên sườn đồi xuất hiện vết nứt, cây cối nghiêng hoặc có tiếng động bất thường từ khu vực núi, taluy. Cần hạn chế đi qua ngầm tràn, suối, khu vực sạt lở và các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn.