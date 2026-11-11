Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Gia Lai cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 8 xã trong 6 giờ tới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 11-11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai phát bản tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại 8 xã trên địa bàn tỉnh trong 6 giờ tới.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 3 giờ (từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 11-11), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm như: Canh Liên 59,1 mm; xã Bok Tới 49,6 mm (Kim Sơn); Vân Canh 44,5 mm; Bình Thành 43,2 mm (Bình An); đập dâng Thò Đo 42 mm (Bình Khê)...

ban-do-nguy-co-lu-quet-sat-lo.png
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai.

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, có nơi trên 30 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất được cảnh báo tại 8 xã: Canh Liên, Canh Vinh, Vân Canh, Ân Tường, Bình An, Bình Khê, Bình Phú và Kim Sơn.

Các khu vực cần đặc biệt lưu ý gồm: tuyến đường từ ngã ba Cà Te đi các thôn Cà Nâu, Cà Bưng, Cà Bông (xã Canh Liên); đèo Nha Sam (xã Canh Vinh); đèo An Khê, quốc lộ 19; điểm cao 85, thôn Hòa Sơn; điểm cao 182, thôn Phú Ninh và điểm cao 318, thôn Nhơn Sơn.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai xác định cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Các hiện tượng thiên tai này có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân; gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và đời sống.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, cảnh giác khi đi qua các khu vực sườn dốc, taluy, đèo dốc và ven sông, suối; kịp thời di chuyển đến nơi an toàn khi có dấu hiệu bất thường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người dân vùng trũng chủ động ứng phó với mưa lũ

Người dân vùng trũng chủ động ứng phó với mưa lũ

Thời sự

(GLO)- Trước nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, các địa phương vùng trũng thấp ở phía Ðông tỉnh Gia Lai đang khẩn trương rà soát khu vực xung yếu, xây dựng phương án sơ tán dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và hậu cần ứng cứu.

Gia Lai: Không khí lạnh gây mưa lớn, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Gia Lai: Không khí lạnh gây mưa lớn, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến tỉnh Gia Lai, gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tại khu vực phía Đông. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất; đồng thời khuyến cáo tàu thuyền chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Khẩn trương rà soát, hoàn thành sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trong sáng 9-11

Khẩn trương rà soát, hoàn thành sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trong sáng 9-11

Thời sự

(GLO)- Trước dự báo mưa lớn trên diện rộng từ ngày 9 đến 12-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ nguy hiểm, tổ chức sơ tán ngay các hộ dân tại vị trí có nguy cơ cao đến nơi an toàn, không chờ đến khi thiên tai xảy ra; hoàn thành trong sáng 9-11.

Siêu El Nino đang diễn biến thế nào?

Siêu El Nino đang diễn biến thế nào?

Cảnh báo thiên tai

Trong liên tiếp 4 tuần qua, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Nino 3.4 cứ đều đặn tăng thêm 0,1 độ C, đến tuần đầu tháng 10 này đã đạt mức 2,3 độ C. Siêu El Nino đang mạnh thêm và có khả năng duy trì cường độ rất mạnh đến tháng 3.2027.

null