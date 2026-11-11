Gia Lai cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 8 xã trong 6 giờ tới

(GLO)- Tối 11-11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai phát bản tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại 8 xã trên địa bàn tỉnh trong 6 giờ tới.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 3 giờ (từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 11-11), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm như: Canh Liên 59,1 mm; xã Bok Tới 49,6 mm (Kim Sơn); Vân Canh 44,5 mm; Bình Thành 43,2 mm (Bình An); đập dâng Thò Đo 42 mm (Bình Khê)...

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai.

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, có nơi trên 30 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất được cảnh báo tại 8 xã: Canh Liên, Canh Vinh, Vân Canh, Ân Tường, Bình An, Bình Khê, Bình Phú và Kim Sơn.

Các khu vực cần đặc biệt lưu ý gồm: tuyến đường từ ngã ba Cà Te đi các thôn Cà Nâu, Cà Bưng, Cà Bông (xã Canh Liên); đèo Nha Sam (xã Canh Vinh); đèo An Khê, quốc lộ 19; điểm cao 85, thôn Hòa Sơn; điểm cao 182, thôn Phú Ninh và điểm cao 318, thôn Nhơn Sơn.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai xác định cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Các hiện tượng thiên tai này có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân; gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và đời sống.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, cảnh giác khi đi qua các khu vực sườn dốc, taluy, đèo dốc và ven sông, suối; kịp thời di chuyển đến nơi an toàn khi có dấu hiệu bất thường.