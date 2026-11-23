(GLO)- Ngày 23-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai có công văn gửi các sở, ngành, đơn vị và địa phương ven biển về việc chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển trong những ngày tới.

Công văn nêu rõ: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 24-11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đề nghị các sở, ngành, đơn vị và địa phương ven biển chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển trong những ngày tới. Ảnh: Mộc Trà

Sáng sớm 24-11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8; Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 7, giật cấp 8-9; từ chiều cùng ngày, vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị và địa phương ven biển theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các đơn vị, địa phương phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; tăng cường thông tin, truyền thông, đặc biệt qua hệ thống thông tin cơ sở, nhằm cập nhật diễn biến thiên tai và phổ biến kỹ năng ứng phó để người dân biết, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi).