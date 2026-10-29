Gia Lai và 12 tỉnh ven biển chủ động ứng phó gió giật cấp 9, sóng cao 4 m

(GLO)- Trước diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông do ảnh hưởng của không khí lạnh, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 13 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và người dân.

Ngày 28-10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Văn bản số 59/BCĐ-BNNMT, yêu cầu các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk chủ động ứng phó với tình trạng gió mạnh, sóng lớn trên biển. Văn bản được ban hành trên cơ sở dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về diễn biến thời tiết do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương thông tin rộng rãi đến chủ các tàu thuyền hoạt động trên biển tình hình thời tiết để có phương án phòng, chống. Ảnh: Phương Vi

Theo dự báo ban đầu, từ ngày 28-10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4 m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Trước nguy cơ thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến hoạt động trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố liên quan thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh. Các địa phương cần kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Cùng với đó, các địa phương phải duy trì thông tin liên lạc với tàu thuyền để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Công tác trực ban cần được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 29-10, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông vẫn có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7. Trong đêm 29-10, khu vực này dự báo có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao 2-4 m.

Ngoài ra, trong đêm 29-10 và ngày 30-10, nhiều vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa, Nam Biển Đông có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m. Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, mưa lớn cũng là diễn biến cần theo dõi. Theo thông tin dự báo ngày 28-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số trạm ghi nhận lượng mưa vượt 100 mm trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 15 giờ cùng ngày, như Bạch Mã ở TP. Huế đạt 117,6 mm và Bà Nà ở TP. Đà Nẵng đạt 130 mm.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, người dân, đặc biệt là ngư dân và các chủ phương tiện hoạt động trên biển, cần theo dõi sát thông tin dự báo, cảnh báo chính thức, chủ động điều chỉnh kế hoạch ra khơi và không chủ quan khi có mưa dông, gió mạnh, sóng lớn.