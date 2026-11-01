(GLO)- Trong tháng 11-2026, Gia Lai có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn diện rộng, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông tỉnh. Không khí lạnh có xu hướng gia tăng cả về tần suất và cường độ; người dân cần đề phòng ngập úng, lũ lụt và sạt lở đất.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong tháng 10-2026, khu vực tỉnh đã xuất hiện nhiều ngày mưa rào và giông, có ngày xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Đáng chú ý, trong 2 ngày 10 và 11-10, khu vực phía Đông tỉnh có mưa phổ biến từ 80-150 mm, một số nơi trên 200 mm.

Nhiệt độ trung bình tháng 10-2026 tại các khu vực trong tỉnh phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,7-1,6 độ C. Trong đó, Quy Nhơn đạt 28,1 độ C; An Nhơn 27,4 độ C; Hoài Nhơn 27 độ C; Yaly 24,1 độ C; Pleiku 23,7 độ C; An Khê 24,8 độ C và Ayun Pa 26,9 độ C.

Tổng lượng mưa tháng 10 phổ biến xấp xỉ và thấp hơn TBNN từ 18-81%. Một số khu vực có lượng mưa thấp hơn nhiều so với mức trung bình cùng thời kỳ, như Pleiku thấp hơn 81%, An Khê thấp hơn 76% và Ayun Pa thấp hơn 54%.

Dự báo trong tháng 11-2026, nhiệt độ trung bình trên địa bàn tỉnh Gia Lai phổ biến xấp xỉ và cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,5 độ C.

Về lượng mưa, tổng lượng mưa toàn tỉnh phổ biến xấp xỉ và thấp hơn TBNN từ 10-30%. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh có lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 250 mm; khu vực phía Đông tỉnh từ 300-500 mm.

Gia Lai có thể xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn diện rộng trong tháng 11. Ảnh: Phương Vi

Đối với các hình thái thời tiết nguy hiểm, trong tháng 11, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo thấp hơn TBNN. Trung bình nhiều năm, Biển Đông có khoảng 1,5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động, trong đó 0,9 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Trong khi đó, không khí lạnh có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Dự báo có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn diện rộng, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông tỉnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng có khả năng xảy ra vào chiều tối và đêm.

Cơ quan dự báo khí hậu cảnh báo, bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên biển, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Đặc biệt, cần đề phòng mưa lớn gây lũ lụt, ngập úng tại các vùng trũng thấp và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Mưa lớn kết hợp với giông, lốc, sét cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Trước diễn biến thời tiết, khí hậu ngày càng phức tạp, xuất hiện nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét và sạt lở đất, các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, xây dựng phương án ứng phó phù hợp.

Đặc biệt, cần chú trọng phương án vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; đồng thời chủ động các biện pháp bảo vệ hoạt động sản xuất và đời sống dân sinh trước những diễn biến bất thường của thời tiết.