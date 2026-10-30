Gia Lai đầu tư hơn 376 tỷ đồng xây dựng thay thế 4 cầu yếu, đảm bảo an toàn mùa mưa lũ

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng thay thế 4 cầu yếu trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư hơn 376,5 tỷ đồng. Dự án triển khai trong giai đoạn 2027-2029 nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trong mùa mưa lũ.

Theo Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4605/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng thay thế các cầu yếu trên địa bàn tỉnh, gồm 2 dự án thành phần với tổng vốn đầu tư hơn 376,5 tỷ đồng.

Khu vực bờ sông Côn - nơi sẽ xây dựng cầu mới giúp kết nối đường ĐX.30 thuộc thôn Định Thành (xã Vĩnh Thạnh) với đường ĐH.29 thuộc thôn Hà Ri (xã Vĩnh Thịnh). Ảnh: Trọng Lợi

Dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, gồm: cầu Mơ Năng 2 tại xã Ia Pa, vốn đầu tư 57 tỷ đồng và cầu Ia Rsai tại xã Ia Rsai, vốn đầu tư 53 tỷ đồng.

Cả 2 cầu được thiết kế vượt lũ, kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài lần lượt khoảng 148,35 m và 145 m. Các tuyến đường kết nối 2 đầu cầu dài khoảng 900 m và 800 m.

Dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư hơn 266,5 tỷ đồng, gồm: cầu Đăk Pơ Kơ tại xã SRó, vốn đầu tư hơn 163 tỷ đồng và cầu qua sông Côn nối xã Vĩnh Thạnh với xã Vĩnh Thịnh, vốn đầu tư hơn 103,5 tỷ đồng.

Trong đó, cầu Đăk Pơ Kơ dài khoảng 215 m, gồm 6 nhịp, kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, đi cùng tuyến đường dài khoảng 1.975 m. Cầu qua sông Côn dài khoảng 210 m, gồm 6 nhịp, kết nối đường ĐX.30 thuộc thôn Định Thành (xã Vĩnh Thạnh) với đường ĐH.29 thuộc thôn Hà Ri (xã Vĩnh Thịnh). Tuyến đường hai đầu cầu dài khoảng 1.050 m.

Các hạng mục được đầu tư đồng bộ nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, khắc phục tình trạng chia cắt vào mùa mưa lũ, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối các khu dân cư với khu vực sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tổng vốn đầu tư dự án gồm 350 tỷ đồng ngân sách trung ương, phần còn lại từ ngân sách tỉnh. UBND tỉnh giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện dự án thành phần 1; Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh thực hiện dự án thành phần 2.