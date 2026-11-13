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Nổ lớn nghi do khí gas ở TP. Hồ Chí Minh: 13 người nhập viện, 2 căn nhà đổ sập

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NHÃ UYÊN (theo TTO, Znews, NDO)

(GLO)- Vụ nổ tại cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh) trưa 13-11 khiến 2 căn nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều nhà lân cận hư hỏng. Đến chiều cùng ngày, 13 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có 1 trường hợp ngưng tim.

Theo thông tin từ UBND phường Tân Thuận, vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ cùng ngày tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm (địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba) do ông Cao Thế Hiển (SN 1974) làm chủ. Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được xác định chính thức.

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Một phần hiện trường vụ nổ bình gas. Ảnh: Hoài Bảo/Znews

Trước khi xảy ra sự việc, người dân trong khu vực bất ngờ nghe tiếng nổ rất lớn phát ra từ cơ sở kinh doanh gas. Sức ép vụ nổ khiến kết cấu căn nhà bị phá hủy, tường, mái tôn và nhiều mảng bê tông đổ sập xuống đường.

2 căn nhà số 81 và 83 Bùi Văn Ba bị sập hoàn toàn. Một số căn nhà lân cận cũng bị ảnh hưởng, trong đó có nhà bị sập tường, hư hỏng nặng. Nhiều xe máy và tài sản của người dân bị các mảng bê tông, gạch đá vùi lấp.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công an địa phương, chính quyền phường Tân Thuận triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng, xe cẩu được huy động đến hiện trường. Lực lượng chức năng khẩn trương tháo dỡ các cấu kiện bị sập, di chuyển những khối bê tông lớn để tìm kiếm người mắc kẹt.

Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Đến hơn 13 giờ cùng ngày, 6 người mắc kẹt đã được tìm thấy và đưa ra ngoài.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, tính đến 15 giờ ngày 13-11, các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 13 nạn nhân liên quan đến vụ nổ. Đáng chú ý, trong số này có 1 trường hợp được chẩn đoán ngưng tim.

Trong quá trình cứu hộ, lực lượng chức năng còn phát hiện một số tiếng nổ phát ra tại hiện trường, khiến phương án tiếp cận phải được điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Nhiều bình gas loại lớn được di dời ra khu vực an toàn để làm mát, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ thứ cấp. Điện sinh hoạt tại khu vực cũng được ngắt để phục vụ công tác cứu nạn.

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Vụ nổ tại cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh) trưa 13-11 khiến 2 căn nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều nhà lân cận hư hỏng. Ảnh: BV Nguyễn Thị Thập/TTO

Toàn bộ tuyến đường Bùi Văn Ba qua khu vực xảy ra sự cố được phong tỏa, phân luồng giao thông. Người dân được yêu cầu tránh xa hiện trường để tạo điều kiện cho các lực lượng triển khai nhiệm vụ.

Nguyên nhân vụ việc, đặc biệt nghi vấn nổ khí gas, đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

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