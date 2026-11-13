Vụ nổ nhà dân ở Đà Nẵng, 1 người tử vong: Phát hiện 4 vật thể nghi đầu đạn 105 mm

(GLO)- Sau vụ nổ lớn khiến người đàn ông 58 tuổi tử vong tại nhà riêng ở Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện 4 vật thể bằng sắt nghi là đầu đạn 105 mm còn sót lại sau chiến tranh.

Sáng 13-11, UBND xã Núi Thành (TP. Đà Nẵng) thông tin kết quả xử lý ban đầu vụ nổ lớn xảy ra tại nhà dân trên địa bàn khiến 1 người đàn ông tử vong. Đáng chú ý, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 vật thể bằng sắt nghi là đầu đạn 105 mm còn sót lại sau chiến tranh.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: CTV/TPO

Theo báo cáo của UBND xã Núi Thành, khoảng 9 giờ ngày 12-11, tại nhà ông D.D. (58 tuổi, trú thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành) bất ngờ xảy ra 1 tiếng nổ lớn. Người dân sống gần khu vực nghe tiếng nổ dữ dội, sau đó phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Núi Thành chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp Công an xã đến hiện trường kiểm tra, xác minh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông D.D. tử vong ở khu vực mép tường, phía đường đi bên cạnh nhà. Thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn.

Vụ nổ gây thiệt hại đáng kể về tài sản. Mái tôn căn nhà bị sức ép làm giật bung, nhiều vật dụng bên trong đổ vỡ, hư hỏng. Đáng chú ý, một mảng tường của nhà dân liền kề bị khoét thủng, đường kính hơn 1 m.

Theo xác minh ban đầu, nhiều người dân sống xung quanh cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, họ nghe tiếng nổ rất lớn, sau đó khu vực xuất hiện mùi giống mùi thuốc nổ.

Đáng chú ý, qua phối hợp khám nghiệm hiện trường giữa Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an TP. Đà Nẵng và Công an xã Núi Thành, lực lượng chức năng thu giữ 4 vật thể bằng sắt nghi là đầu đạn 105 mm còn sót lại sau chiến tranh.

UBND xã Núi Thành đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp nhận, vận chuyển các vật thể nghi là vật liệu nổ về hầm tập kết tại thao trường bắn của đơn vị. Đồng thời, giao đơn vị lập tờ trình đề nghị Trung đoàn Bộ binh 885 xử lý số vật liệu nổ này theo quy định.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ nổ, nguồn gốc số vật liệu nổ cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, xã Núi Thành yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không tự ý thu gom, cất giữ hoặc tháo gỡ bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Địa phương cũng khuyến cáo, khi phát hiện những vật thể nghi là bom, đạn, người dân cần giữ khoảng cách an toàn, không chạm vào, không di chuyển và nhanh chóng thông báo cho chính quyền, công an hoặc lực lượng quân sự địa phương để được xử lý.

Bên cạnh đó, xã sẽ tổ chức rà soát, kiểm tra các hộ dân có nguy cơ cất giữ vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, đặc biệt tại khu vực thôn Khương Mỹ, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn những sự cố tương tự.