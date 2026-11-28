(GLO)- Những tuyến đường giao thông nông thôn, đường vào vùng sản xuất ở các xã Chư Krey, Kông Chro, Ya Hội (tỉnh Gia Lai) đang được đầu tư, nâng cấp, giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi, giảm chi phí sản xuất và hạn chế tình trạng bị thương lái ép giá.

Người dân làng Sơ Kiết, Brọch Siêu (xã Chư Krey) phấn khởi khi tuyến đường vào khu sản xuất làng Brọch Siêu sắp hoàn thiện. Anh Đinh Văn Nha (làng Sơ Kiết) cho biết, trước đây, đường đất rất khó đi, nhất là mùa mưa, nước suối dâng cao gây chia cắt. Nay đường được bê tông hóa, đi lại, vận chuyển nông sản sẽ thuận lợi hơn.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 2 tỷ đồng, dài khoảng 1 km, mặt đường rộng 3,5 m, dày 20 cm, có cống qua suối cạn. Tuyến đường kết nối vùng sản xuất hơn 3.000 ha mía, mì của 2 làng Brọch Siêu và Sơ Kiết, giúp giảm chi phí vận chuyển, tạo điều kiện để thương lái tiếp cận vùng nguyên liệu, hạn chế tình trạng nông sản bị ép giá.

Tương tự, tuyến đường nội đồng làng Tnang (xã Kông Chro) dài gần 500 m, kinh phí hơn 614 triệu đồng từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, đã hoàn thành đầu tháng 11-2026.

Ông Trần Văn Hòa - Trưởng thôn Tnang - cho biết, đường bê tông kiên cố giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi, thương lái có thể vào tận nơi thu mua, hạn chế tình trạng ép giá.

Người dân thôn Phú An (xã Ya Hội) phấn khởi khi con đường được bê tông kiên cố, tạo thuận lợi cho đi lại và vận chuyển nông sản. Ảnh: Q.T

Ở xã Ya Hội, đầu tháng 11-2026, tuyến đường liên thôn kết nối 2 cụm dân cư An Phong - An Hòa với vùng sản xuất dài khoảng 1,3 km, kinh phí 3 tỷ đồng cũng đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Theo ông Trình Văn Dư - Trưởng thôn Phú An, trước đây, đường thường xuyên lầy lội, gây trở ngại cho việc đi lại, vận chuyển nông sản. Đường sá nay khang trang hơn, người dân rất phấn khởi.

Để các công trình còn lại sớm phát huy hiệu quả, các địa phương đang tập trung đôn đốc đơn vị thi công, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và chất lượng, nhất là những tuyến đường phục vụ vùng sản xuất, cần hoàn thành trước mùa thu hoạch nông sản.

Đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường vào khu sản xuất làng Brọch Siêu (xã Chư Krey). Ảnh: Q.T

Trên địa bàn Chư Krey, đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện hoàn thiện đường vào khu sản xuất làng Brọch Siêu, phấn đấu xong trong tháng 11-2026, trước mùa thu hoạch mía.

Với Kông Chro, ông Trần Ngọc Thái - Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án xã - cho biết, địa phương được giao tổng vốn hơn 13 tỷ đồng để triển khai các dự án, tỷ lệ giải ngân đạt 48%.

Trong 7 dự án đang thực hiện, có 5 dự án giao thông; 2 dự án đã hoàn thành, các dự án còn lại đạt khối lượng 40-50%. Địa phương phấn đấu đưa các tuyến đường vào sử dụng trước mùa thu hoạch mía năm nay, tạo thuận lợi cho người dân vận chuyển nông sản, hạn chế tình trạng bị thương lái ép giá.

Tại Ya Hội, địa phương tiếp tục hoàn thiện mạng lưới giao thông. Ông Cao Nhật Nam - Chủ tịch UBND xã - cho biết, thời gian tới, xã sẽ tranh thủ nguồn vốn trung ương và tỉnh để nâng cấp, mở rộng khoảng 12,6 km đường trục xã đã xuống cấp; cứng hóa các tuyến đường thôn, ngõ xóm và đường sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.