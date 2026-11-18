(GLO)- Ngày 17-11, Binh đoàn 15 tổ chức bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” tại khu dân cư làng Mít Kom (xã Ia O) và khánh thành nhà rông văn hóa làng Ia Khai (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai).

Công trình “Sao sáng buôn làng” tại khu dân cư làng Mít Kom do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 triển khai, được thi công từ ngày 21 đến 25-10-2026.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng”. Ảnh: Đình Khoa

Với tổng kinh phí 130 triệu đồng, công trình lắp đặt 27 cột đèn LED công suất 300W sử dụng năng lượng mặt trời dọc tuyến đường dài 1,05 km qua khu dân cư.

Hệ thống đèn được thiết kế chiếu sáng từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân và người lao động, hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.

Cùng với công trình chiếu sáng, nhà rông văn hóa làng Ia Khai (xã Ia Krái) được bàn giao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, hội họp và tổ chức các hoạt động văn hóa của người dân.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà rông văn hóa làng Ia Khai. Ảnh: Đình Khoa

Phát biểu tại các lễ bàn giao, Đại tá Nguyễn Hồng Lam - Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 - nhấn mạnh: Việc xây dựng các công trình dân sinh, văn hóa thể hiện sự quan tâm của Binh đoàn 15 đối với đời sống nhân dân, góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Hồng Lam yêu cầu Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng các công trình; đồng thời tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại nhà rông, phát huy hiệu quả công trình trong đời sống.

Từ năm 2024 đến nay, Binh đoàn 15 đã triển khai xây dựng 13 nhà rông văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, trong đó có 6 nhà cấp xã, 7 nhà cấp thôn, làng; lắp đặt 52 công trình “Sao sáng buôn làng”, với tổng chiều dài các tuyến đường được chiếu sáng 90 km. Tổng giá trị các công trình an sinh xã hội gần 40 tỷ đồng.