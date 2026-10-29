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Binh đoàn 15 bàn giao nhà rông văn hóa và công trình “Sao sáng buôn làng”

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TRẦN THÚY
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(GLO)- Chiều 29-10, tại làng Đoàn Kết - Ó Kly (xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà rông văn hóa xã Ia Tôr và công trình “Sao sáng buôn làng” tại làng Brang (xã Ia Púch).

Dự lễ có Đại tá Trần Ngọc Hải - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15; đại diện các cơ quan chức năng Binh đoàn; lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717; lãnh đạo địa phương cùng đông đảo người dân.

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Dân làng Đoàn Kết - Ó Kly (xã Ia Tôr) diễn tấu cồng chiêng mừng khánh thành nhà rông văn hóa. Ảnh: Trần Thúy

Nhà rông văn hóa xã Ia Tôr có kinh phí đầu tư 3 tỷ đồng, diện tích xây dựng 156 m², chiều cao 21,2 m. Đây là 1 trong 9 nhà rông văn hóa được Binh đoàn 15 xây dựng trong năm 2026 tại 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, với tổng kinh phí 20 tỷ đồng, nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên theo chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Nhà rông được thiết kế kết hợp kiến trúc truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với kết cấu, vật liệu xây dựng phù hợp, vừa giữ gìn nét đặc trưng văn hóa, vừa đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài. Công trình tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, gắn kết các thế hệ.

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Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình nhà rông văn hóa xã Ia Tôr. Ảnh: Trần Thúy

Cùng ngày, tại làng Brang (xã Ia Púch), các đại biểu cũng đã cắt băng khánh thành, bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng”, gồm 90 trụ đèn sử dụng năng lượng mặt trời, chiếu sáng trên tuyến đường dài 3,46 km, với tổng kinh phí đầu tư gần 163 triệu đồng.

Công trình giúp cho người dân đi lại, sinh hoạt vào ban đêm thuận lợi; góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư và cải thiện cảnh quan nông thôn.

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Các đại biểu cùng người dân địa phương tham quan công trình “Sao sáng buôn làng” sau lễ khánh thành. Ảnh: Trần Thúy

2 công trình được đưa vào sử dụng tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội cùng tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 đối với nhân dân trên địa bàn đứng chân; góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh.

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Đại tá Trần Ngọc Hải - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho xã Ia Tôr. Ảnh: Trần Thúy

Dịp này, Binh đoàn 15 đã khen thưởng 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng các công trình nhà rông văn hóa và “Sao sáng buôn làng”; tặng quà cho Đảng ủy, UBND xã Ia Tôr.

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