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Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 tổ chức hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2026

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TRẦN THÚY
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(GLO)- Ngày 26 và 27-10, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 (Binh đoàn 15) tổ chức hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2026 với sự tham gia của 32 tuyển thủ tiêu biểu thuộc 9 đội sản xuất.

Dự và chỉ đạo hội thi có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng đại diện các cơ quan chức năng và lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

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Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 trò chuyện, động viên công nhân cạo mủ cao su. Ảnh: Trần Thúy

Với tinh thần “Vững lý thuyết, giỏi thực hành, thi đua công bằng, nâng cao thành tích”, các tuyển thủ tham gia tranh tài ở 4 nội dung: lý thuyết (với 60 câu hỏi theo bộ đề do Binh đoàn ban hành năm 2024); dụng cụ; tốc độ (với yêu cầu hoàn thành 100 cây trong 20 phút); thực hành.

Kết quả, có 23/32 tuyển thủ đạt loại xuất sắc (chiếm 72%), 9 tuyển thủ đạt loại giỏi (chiếm 28%). Đội 10 giành giải nhất tập thể, Đội 9 giành giải nhì, Đội 4 giành giải ba; Đội 8 và Đội 1 nhận giải khuyến khích.

Tuyển thủ Phạm Thị Nội (Đội 10) giành giải nhất và danh hiệu “Bàn tay vàng”. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các tuyển thủ đạt thành tích cao.

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Ban Giám khảo theo dõi, đánh giá kỹ thuật cạo mủ cao su của các tuyển thủ. Ảnh: Trần Thúy

Dịp này, Ban Tổ chức trao thưởng cho 2 cặp vợ chồng cùng tham gia hội thi; 193 cá nhân tiêu biểu tại hội thi cấp đội; 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi”, hoàn thành vượt mức sản lượng giao khoán trong 2 năm (2025-2026); 15 cá nhân hoàn thành vượt mức sản lượng được giao tính đến hết tháng 10-2026.

Phát biểu tại hội thi, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực rèn luyện tay nghề của 667 thợ khai thác mủ cao su thuộc đơn vị.

Tư lệnh Binh đoàn 15 nhấn mạnh: Trong điều kiện chất lượng vườn cây không đồng đều, tỷ lệ công nhân là người dân tộc thiểu số cao, việc duy trì sản xuất và bảo đảm thu nhập cho người lao động đòi hỏi sự cố gắng của cả tập thể.

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Tuyển thủ Phạm Thị Nội (Đội 10) xuất sắc giành giải nhất và danh hiệu “Bàn tay vàng”. Ảnh: Trần Thúy

Tư lệnh Binh đoàn 15 yêu cầu Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 rà soát sát thực tế kế hoạch sản lượng còn lại, xác định khả năng hoàn thành đến cuối năm; cụ thể hóa nhiệm vụ theo từng tuần, từng ngày, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đội sản xuất.

Đơn vị cũng cần tập trung nhân lực, vật tư trong giai đoạn cao điểm khai thác mủ; tổ chức tốt khâu thu gom, hạn chế hao hụt, nâng cao kỹ thuật khai thác phù hợp với hiện trạng từng khu vực vườn cây, đồng thời bảo đảm an toàn lao động, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu sản lượng năm 2026.

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