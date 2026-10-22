Khối thi đua số 8 Bộ Quốc phòng tổng kết phong trào Thi đua quyết thắng năm 2026

(GLO)- Sáng 22-10, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 - đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số 8 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng năm 2026.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chỉ huy 9 đơn vị thành viên Khối thi đua số 8, gồm các binh đoàn 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Thúy

Các đơn vị hoạt động trên nhiều lĩnh vực, địa bàn trong nước và quốc tế; thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn do địa bàn phân tán, thị trường biến động, thiên tai và yêu cầu đổi mới công nghệ, các đơn vị vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ phong trào Thi đua quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”.

Năm 2026, phong trào thi đua của khối được gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số và an sinh xã hội. Dự kiến, 100% đơn vị hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chủ yếu được giao; tổng doanh thu đạt gần 460.500 tỷ đồng, lợi nhuận gần 121.200 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước gần 61.400 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Thúy

Nổi bật, Khối huy động 3,8 tỷ đồng xây dựng 42,24 km đường điện chiếu sáng thuộc công trình “Sao sáng buôn làng” trên địa bàn Binh đoàn 15 đứng chân, góp phần cải thiện đời sống người dân, tăng cường đoàn kết quân dân.

Các đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai công khai, dân chủ, chú trọng các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Trong năm, các đơn vị đã khen thưởng, biểu dương gần 1.200 lượt tập thể và hơn 9.300 lượt cá nhân.

Năm 2027, Khối tập trung thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh gắn với quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham gia xây dựng hạ tầng, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện tốt công tác dân vận và an sinh xã hội.

Binh đoàn 15 bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 8 năm 2027 cho Binh đoàn 16 và nhiệm vụ Khối phó cho Binh đoàn 18. Ảnh: Trần Thúy

Tại hội nghị, các đại biểu bình chọn, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Binh đoàn 19 và đề xuất 8 đơn vị xét tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Dịp này, Binh đoàn 15 đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 8 năm 2027 cho Binh đoàn 16 và nhiệm vụ Khối phó cho Binh đoàn 18. Đại diện các đơn vị trao cờ luân lưu, tặng hoa chúc mừng các đơn vị nhận nhiệm vụ mới.