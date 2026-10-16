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Khối thi đua số 2 tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Chiều 15-10, tại Sư đoàn 31 (xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai), Khối thi đua số 2 (Quân đoàn 34) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Khối thi đua số 2 gồm Sư đoàn 31, Sư đoàn 320, Sư đoàn 9, Sư đoàn 10 và Trường Quân sự Quân đoàn.

Năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của Khối bám sát thực tiễn nhiệm vụ, hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu đề ra; một số đơn vị hoàn thành tốt, có đơn vị hoàn thành xuất sắc.

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Đại diện các đơn vị bỏ phiếu bình xét thi đua năm 2026. Ảnh: Hồng Phúc

Phong trào thi đua tạo động lực thúc đẩy các đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục và đào tạo; góp phần xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, đơn vị, nhà trường vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu.

Nổi bật, các đơn vị đã kết nạp 293 đảng viên mới; 100% cơ quan, đơn vị xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt phong trào “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” và “Đơn vị quân y 5 tốt”.

Các đơn vị cũng thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội; tham gia xây dựng, bàn giao 37 căn nhà cho các gia đình chính sách, người có công, quân nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

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Bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 2 (Quân đoàn 34) năm 2027 cho Sư đoàn 9. Ảnh: Hồng Phúc

Năm 2027, Khối thi đua số 2 tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào, gắn thi đua thường xuyên với thi đua theo đợt và các cuộc vận động.

Các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục và đào tạo; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, an toàn khi tham gia giao thông và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự.

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