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Khối thi đua số 4 tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Chiều 13-10, Khối thi đua số 4 gồm 3 đơn vị của Quân đoàn 34 là Lữ đoàn Công binh 7, Lữ đoàn Tăng 273 và Trung đoàn Thông tin 29 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Quân đoàn 34; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong khối và thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị.

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Khối thi đua số 4 tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026. Ảnh: Nguyễn Tú

Năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sát với nhiệm vụ thực tiễn. Các đơn vị cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị; kết hợp thi đua thường xuyên với các đợt thi đua cao điểm, đột kích và các cuộc vận động.

Công tác phát động phong trào, đăng ký giao ước thi đua, kiểm tra, đánh giá, tuyên truyền và khen thưởng được duy trì nền nếp, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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Khối thi đua số 4 bàn giao nhiệm vụ khối trưởng năm 2027 cho Trung đoàn Thông tin 29 và khối phó cho Lữ đoàn Tăng 273. Ảnh: Nguyễn Tú

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027. Hội nghị cũng xem xét đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua cho Trung đoàn Thông tin 29.

Dịp này, Khối thi đua số 4 bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng năm 2027 cho Trung đoàn Thông tin 29 và Khối phó cho Lữ đoàn Tăng 273.

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