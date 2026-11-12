Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nửa thế kỷ giữ vững biên cương

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) đã vượt qua nhiều gian khó, hy sinh, kiên cường bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phát huy truyền thống ấy, đơn vị tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân, gắn bó với nhân dân, vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Một thời gian khó, kiên cường giữ đất

Ngày 7-11-1976, Đồn Biên phòng 19 (tiền thân của Đồn Biên phòng Ia Mơ) được thành lập với 40 cán bộ, chiến sĩ. Những ngày đầu thành lập, điều kiện công tác, sinh hoạt vô cùng thiếu thốn.

Từ cuối năm 1977 đến đầu năm 1978, trước các hoạt động xâm nhập, tiến công của quân Khmer Đỏ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị kiên cường bám trụ, phối hợp với các lực lượng tuần tra, mật phục, bảo vệ người dân và đường biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Nguyễn Tú

Giai đoạn 1980 - 1992, đơn vị tham gia truy quét tàn quân FULRO trên địa bàn. Giữa hiểm nguy, những người lính biên phòng Ia Mơ vẫn ngày đêm bám địa bàn, phối hợp với các lực lượng phục kích, truy quét, tiêu diệt và bắt hàng trăm tên FULRO, thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược. Các khung chính quyền ngầm, căn cứ lõm của FULRO bị bóc gỡ, triệt phá; hành lang liên lạc giữa lực lượng này trong và ngoài nước bị chặt đứt.

Năm 2001 và 2004, đơn vị tăng cường lực lượng, phối hợp ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép sang Campuchia. Kết quả, đơn vị cùng các lực lượng triệt phá 24 vụ với 187 đối tượng vượt biên trái phép.

Nhớ lại khoảng thời gian 10 năm công tác tại đơn vị, Thượng tá Thái Hữu Đô - nguyên Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Mơ - cho hay: “Năm 1999, khi tôi lên nhận nhiệm vụ, doanh trại chủ yếu là nhà cấp 4, chưa có điện sinh hoạt, nguồn nước nhiễm vôi nặng. Tuyến đường từ Đồn về Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh dài khoảng 80 km. Vào mùa khô, đường bụi đỏ, mùa mưa, đường rừng lầy lội, có khi phải mất 5 - 6 giờ đi xe máy.

Dù vậy, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì 5 - 6 chốt trên biên giới, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng của nước bạn Campuchia thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép”.

Không chỉ nhớ những năm tháng gian khó, thượng tá Thái Hữu Đô còn khắc ghi tình cảm của người dân dành cho BĐBP và sự hy sinh của đồng đội. Ông chia sẻ, trong gian khó, tình quân dân chính là điểm tựa lớn nhất. Nhân dân xã Ia Mơ tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước.

“Để giữ vững từng cột mốc chủ quyền, chúng tôi cũng trải qua những sự mất mát. 2 đồng đội tôi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra biên giới vào mùa nước lũ. Sự ra đi của các anh là nỗi đau lớn, nhưng cũng là động lực để anh em tiếp tục giữ vững tay súng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc” - ông Đô xúc động nói.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ tham gia công tác dân vận, giúp đỡ người dân. Ảnh: Nguyễn Tú

Vững thế trận lòng dân

Qua các giai đoạn, đơn vị có sự thay đổi về tên gọi, tổ chức và biên chế nhưng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia luôn được duy trì xuyên suốt.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Ia Mơ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 12,8 km tiếp giáp Campuchia. Trong 50 năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tổ chức hơn 1.150 lần tuần tra với khoảng 6.900 lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia; chủ trì, phối hợp bắt giữ 137 vụ với 330 đối tượng vi phạm pháp luật.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đơn vị chú trọng xây dựng thế trận lòng dân, gắn công tác biên phòng với chăm lo đời sống nhân dân.

Đơn vị hiện đỡ đầu 12 học sinh theo chương trình “Nâng bước em đến trường”, nhận nuôi 1 con nuôi đồn Biên phòng và hỗ trợ 30 học sinh theo chương trình của Quân đội. Các mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo”, tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng và đảng viên phụ trách hộ gia đình tiếp tục được duy trì.

Trong 50 năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tham gia xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết, 1 nhà tình nghĩa Trường Sơn; hỗ trợ ngày công xây dựng 13 căn nhà, sửa chữa 142 căn nhà. Đơn vị còn phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 4.120 lượt người; trao hơn 3.200 suất quà trong chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”…

Với những thành tích trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Ia Mơ đã được tặng Huân chương Chiến công hạng nhì, hạng ba, cùng nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Quốc phòng.

Trung tá Phạm Phi Long - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Mơ - cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tuần tra, kiểm soát, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây cũng là cách để thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ biên giới trong tình hình mới” - Trung tá Phạm Phi Long khẳng định.