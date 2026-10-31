Gia Lai có 2 tác giả đạt giải cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

(GLO)- Tối 30-10, tại TP. Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV. Gia Lai có 1 tác giả đạt giải nhì, 1 tác giả đạt giải khuyến khích.

Sau 5 tháng phát động (từ tháng 3 đến tháng 8-2026), cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” đã nhận được gần 16.000 tác phẩm ảnh dự thi của 4.221 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố; số lượng tác phẩm tăng gấp 5 lần so với năm đầu tổ chức.

Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc gia “Tự hào một dải biên cương” năm 2026. Ảnh: Quốc Nguyễn

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm đã phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống văn hóa, lao động sản xuất của nhân dân vùng biên giới; khắc họa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang bền bỉ bám địa bàn, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 21 giải thưởng xuất sắc thuộc 2 thể loại ảnh đơn và ảnh bộ, trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích; đồng thời tặng bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp triển khai cuộc thi. Ngoài ra, 139 tác phẩm tiêu biểu cũng được lựa chọn trưng bày tại triển lãm.

Tham gia cuộc thi, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc - hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã xuất sắc đạt giải nhì với tác phẩm “Tuần tra trong sương sớm”. Nhiếp ảnh gia Phạm Công Quý - hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, được trao giải khuyến khích với bộ ảnh “Sức mạnh cộng đồng”.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc (bìa phải) đạt giải nhì cuộc thi. Ảnh: PLO



Nhiếp ảnh gia Phạm Công Quý (thứ 4 từ phải sang) và các tác giả đạt giải khuyến khích. Ảnh: PLO

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy, chính quyền, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục lan tỏa giá trị các tác phẩm dự thi.

Cùng với đó, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các địa phương tổ chức trại sáng tác tại vùng biên giới, chú trọng bồi dưỡng tác giả trẻ, tác giả người dân tộc thiểu số và cán bộ, chiến sĩ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu cơ chế hỗ trợ sáng tác về biên giới, biển đảo…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng mong muốn các nghệ sĩ tiếp tục sáng tác những tác phẩm chân thực, giàu sức lay động, lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Tác phẩm “Tuần tra trong sương sớm” của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc.