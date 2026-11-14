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Đak Đoa phục dựng lễ mừng lúa mới của người Bahnar

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HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
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(GLO)- Sáng 14-11, tại nhà rông làng Piơm, UBND xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tổ chức phục dựng lễ mừng lúa mới của người Bahnar.

Lễ mừng lúa mới là nghi lễ truyền thống gắn bó mật thiết với hoạt động sản xuất nông nghiệp của người Bahnar, thường được tổ chức vào tháng 10, 11 hằng năm, sau mùa thu hoạch lúa rẫy.

Đây là dịp để cộng đồng bày tỏ lòng biết ơn các yang (thần linh) theo tín ngưỡng truyền thống, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an, no đủ.

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Xã Đak Đoa phục dựng lễ mừng lúa mới của người Bahnar. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ sáng sớm, người dân lên rẫy rước lúa mới về nhà rông dâng lên thần linh cùng các lễ vật theo phong tục. Hội đồng già làng chủ trì nghi thức tạ ơn các yang đã phù hộ cho dân làng một năm được mùa, sức khỏe và bình an; mong các thần tiếp tục mang mưa thuận gió hòa để vụ mùa kế tiếp cây lúa tốt tươi, mùa màng bội thu.

Sau phần lễ là các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng với những bài chiêng mừng lúa mới, cộng đồng cùng giã gạo mới, uống rượu cần và thưởng thức ẩm thực truyền thống.

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Cộng đồng đánh bài chiêng mừng lúa mới trong niềm vui lúa về đầy kho. Ảnh: Hoàng Ngọc

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu giữa đội cồng chiêng làng Piơm và đội cồng chiêng "nhí" Trường Tiểu học số 1 Đak Đoa. Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân lớn tuổi, học sinh người Bahnar có dịp trình diễn cồng chiêng, tìm hiểu về nghi lễ, phong tục truyền thống của dân tộc mình. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản trong thế hệ trẻ.

Hoạt động phục dựng lễ mừng lúa mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, hướng đến chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số mà còn tạo không gian để cộng đồng thực hành, gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa cho các thế hệ mai sau.

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