(GLO)- Tối 24-11, UBND xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) tổ chức đêm hội “Phú Túc - Sắc màu Văn hóa Việt Nam” lần thứ I năm 2026 tại công viên xã, thu hút đông đảo người dân, nghệ nhân các thôn, làng tham gia.

Với chủ đề “Âm vang đại ngàn - Gắn kết cộng đồng”, đêm hội diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai, đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Đêm hội diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc nhằm tôn vinh di sản cồng chiêng. Ảnh: Ngô Thu

Tại đêm hội đã công bố quyết định thành lập và ra mắt 2 câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng buôn Đất Bằng và buôn Dù. Dịp này, UBND xã Phú Túc trao tặng mỗi CLB một bộ chiêng truyền thống, tạo điều kiện để các thành viên duy trì sinh hoạt, luyện tập và trao truyền kỹ năng diễn tấu cho thế hệ trẻ.

Sau nghi lễ khai chiêng mới, các CLB mới thành lập đã trình diễn tiết mục ra mắt, đồng thời giao lưu với đội cồng chiêng buôn Chư Ung. Chương trình còn có các tiết mục dân ca, tái hiện nghi lễ “Uống rượu cần ba” của người Jrai và giới thiệu ẩm thực truyền thống do các nghệ nhân buôn Chư Ung thực hiện.

UBND xã tặng 2 bộ cồng chiêng cho 2 câu lạc bộ vừa thành lập để luyện tập, trao truyền, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Ảnh: Ngô Thu

Đêm hội là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; khuyến khích nghệ nhân và người dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương.