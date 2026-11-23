(GLO)- Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, nhiều hoạt động quảng bá ẩm thực, di sản, nghệ thuật truyền thống và tiếng Việt được tổ chức tại nhiều quốc gia, giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc và gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại Campuchia, sáng 21-11, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Nhà hàng Ngon tổ chức chương trình “Ngày của Phở” tại thủ đô Phnom Penh. Sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona, Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Kuch Pannhasa, đại diện ngoại giao đoàn, cộng đồng người Việt và doanh nghiệp.

Đông đảo thực khách thích thú thưởng thức món phở của Việt Nam tại quán Ngon ở thủ đô Phnom Penh (ngày 21-11-2026). Ảnh: Huy Bình/TTXVN

Tại đây, khách tham dự được giới thiệu về nguồn gốc, hành trình phát triển của phở Việt Nam, đồng thời thưởng thức phở và cà phê Việt. Bộ trưởng Phoeurng Sackona đánh giá phở ngày càng được người dân Campuchia yêu thích, đồng thời cho rằng hoạt động này góp phần tăng cường sự gắn kết văn hóa giữa hai nước láng giềng. Sau chương trình khai mạc, gian hàng phở trên phố đi bộ Chaktomuk tiếp tục thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách quốc tế trong hai ngày 21 và 22-11.

Tại Pháp, Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris tổ chức chương trình kỷ niệm vào tối 21-11, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp Anoa Suzanne Dussol cùng đông đảo kiều bào từ Pháp và các nước châu Âu.

Đại diện các tập thể, hội đoàn và các cá nhân tiêu biểu được vinh danh vì những đóng góp bền bỉ trong việc bảo tồn, lan tỏa văn hóa Việt Nam và gắn kết cộng đồng tại Pháp. Ảnh: BND/Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Một trong những điểm nhấn là cuộc thi “Tiếng Việt trong trái tim em”, do Trung tâm Văn hóa Việt Nam phối hợp với Hội Văn hóa và Đời sống Việt Nam (AssoVie Vietnam) tổ chức, thu hút 25 tác phẩm dự thi của thiếu nhi đến từ Pháp, Hà Lan, Đan Mạch và Cộng hòa Séc. Hoạt động góp phần khuyến khích thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài gìn giữ tiếng mẹ đẻ, nuôi dưỡng tình cảm với quê hương và cội nguồn.

Tại Malaysia, sáng 22-11, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại thủ đô Kuala Lumpur, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11. Sự kiện thu hút hơn 80 Đại sứ, Cao ủy các nước tại Malaysia cùng phu nhân, phu quân trong Ngoại giao đoàn, đại diện Phụ nữ ASEAN, bạn bè quốc tế và đông đảo cộng đồng người Việt Nam đến từ nhiều bang của Malaysia.

Chương trình mang đến không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Các món ăn quen thuộc như phở, nem, bánh chưng, bánh giầy, bánh mì thu hút sự quan tâm của khách tham dự. Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm gói nem truyền thống nhận được sự hưởng ứng của nhiều đại biểu ngoại giao. Các tiết mục múa, hát do cộng đồng người Việt biểu diễn, nhất là phần trình diễn của thiếu nhi đang theo học các lớp tiếng Việt tại Malaysia, để lại nhiều ấn tượng với bạn bè quốc tế.

Phần biểu diễn ấn tượng của các cháu thiếu nhi lớp tiếng Việt tại Malaysia. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cung cấp/NDO

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Phạm Thị Thúy Nga nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong gìn giữ bản sắc quốc gia, dân tộc. Đại sứ Brunei Abdu’r Rahmani Basir cùng phu nhân trực tiếp trải nghiệm gói và rán nem Việt Nam, bày tỏ sự vui thích và cảm nhận tình hữu nghị, mến khách của người Việt.

Tại Toronto (Canada), bánh mì và cà phê Việt Nam được giới thiệu thông qua các hoạt động trải nghiệm ẩm thực, giao lưu với sinh viên quốc tế. Những món ăn quen thuộc không chỉ góp mặt trong đời sống đa văn hóa tại địa phương mà còn trở thành cầu nối giúp bạn bè quốc tế tìm hiểu về văn hóa và sinh hoạt thường ngày của người Việt.

Cũng trong chuỗi hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam, tại Cộng hòa Séc, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại châu Âu năm 2026 đã khai mạc ngày 31-10 tại Trung tâm Thương mại Sapa, thủ đô Prague, với sự tham gia của đại diện cộng đồng người Việt đến từ 29 quốc gia.

Điểm nhấn của sự kiện là không gian “Đại lộ Đại đoàn kết dân tộc”, giới thiệu các biểu tượng văn hóa ba miền Bắc - Trung - Nam, hình ảnh 54 dân tộc và bản đồ đất nước từ đất liền đến biển đảo. Các chương trình nghệ thuật với làn điệu quan họ Bắc Ninh, âm hưởng Tây Nguyên, trình diễn nhạc cụ dân tộc, áo dài và ẩm thực truyền thống đã tạo nên không gian giao lưu đậm bản sắc Việt.

Theo ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, ngày hội không chỉ là dịp để kiều bào gặp gỡ, thắt chặt tình đồng bào mà còn giới thiệu những giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Việc đẩy mạnh quảng bá văn hóa Việt Nam ở nước ngoài cũng là nhiệm vụ được Chính phủ quan tâm. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Văn bản số 9636/VPCP-KGVX ngày 22-9-2026, Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài tăng cường hoạt động ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, di sản văn hóa dân tộc và con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế và kiều bào trong tháng 11 hằng năm.