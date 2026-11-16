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Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hiện vật Champa do người dân tự nguyện giao nộp

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(GLO)- Ngày 16-11, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận hiện vật bàn nghiền đá thuộc văn hóa Champa do người dân phát hiện, tự nguyện giao nộp, đưa về bảo quản và nghiên cứu.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 10-11, trong quá trình xúc cát phục vụ thi công tại khu vực sông Côn (cách đập dâng Vân Phong khoảng 1 km về phía Đông), ông Ngô Văn Hiệu (trú xóm 8, thôn Hòa Trung, xã Bình Phú) tình cờ phát hiện một hiện vật bằng đá có chạm khắc hoa văn. Nhận thấy hiện vật có dấu hiệu mang giá trị lịch sử, văn hóa, ông Hiệu đã chủ động thông báo và giao nộp cho UBND xã Bình Phú lưu giữ.

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Hiện vật được chế tác bằng vật liệu sa thạch. Ảnh: Bảo tàng tỉnh Gia Lai cung cấp

Tiếp nhận thông tin từ địa phương, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Bình Phú tiến hành xác minh, vận động và hoàn tất các thủ tục tiếp nhận hiện vật theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

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Ông Ngô Văn Hiệu (thứ hai từ phải sang) tự nguyện giao nộp hiện vật do mình phát hiện cho ngành chức năng. Ảnh: Bảo tàng tỉnh Gia Lai cung cấp

Theo thông tin ban đầu, đây là hiện vật cổ Champa có chiều dài 41 cm, rộng 19 cm, cao 21 cm, nặng khoảng 21 kg, được chế tác bằng đá cát kết (sa thạch). Phần thân mở rộng, tạo thành mặt phẳng tương đối rộng ở phía trên; phía dưới thu nhỏ thành khối hình chữ nhật. Đáng chú ý, bốn mặt xung quanh được chạm khắc hoa văn hình rắn (Naga) và chim thần (Garuda) với những đường nét khá tinh xảo. Một phần nhỏ trên bề mặt hiện vật bị vỡ tại thời điểm phát hiện.

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Những đường nét chạm trổ tinh xảo trên hiện vật. Ảnh: Bảo tàng tỉnh Gia Lai cung cấp

Việc phát hiện hiện vật góp phần bổ sung tư liệu về đời sống sinh hoạt, văn hóa của cư dân Champa xưa trên vùng đất Gia Lai. Những đặc điểm về hình dáng, chất liệu, kỹ thuật chế tác và hoa văn trang trí cũng là cơ sở để các nhà chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, làm rõ loại hình, niên đại và giá trị lịch sử, văn hóa của hiện vật.

Hiện tại, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã hoàn tất thủ tục tạm nhập hiện vật để bảo quản. Thời gian tới, đơn vị sẽ thành lập Hội đồng giám định nhằm xác định cụ thể niên đại, giá trị lịch sử, văn hóa; đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng ông Ngô Văn Hiệu vì tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong phát hiện và tự nguyện giao nộp hiện vật cho cơ quan chức năng.

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