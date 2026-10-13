Bảo tàng tỉnh Gia Lai gắn mã QR cho bảo vật quốc gia

(GLO)- Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác trưng bày và phục vụ khách tham quan, Bảo tàng tỉnh Gia Lai (số 26 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn) triển khai gắn mã QR đối với các bảo vật quốc gia đang lưu giữ tại đơn vị.

Chỉ với một thao tác quét mã đơn giản bằng điện thoại thông minh, khách tham quan sẽ được mở ra một thế giới trực quan với nhiều tiện ích hiện đại: Không gian hình ảnh 3D trực quan giúp người xem quan sát hiện vật ở mọi góc độ, chiêm ngưỡng từng đường nét chạm trổ tinh xảo một cách chân thực nhất mà không bị giới hạn bởi bảo vật trưng bày.

Thuyết minh song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) cung cấp các đoạn âm thanh, kèm văn bản giải thích chi tiết bằng cả hai ngôn ngữ khi quét mã QR sẽ hiện ra, tạo thuận tiện cho du khách trong nước và quốc tế tìm hiểu đầy đủ bối cảnh lịch sử, niên đại, ý nghĩa biểu tượng và xuất xứ của từng bảo vật một cách chuẩn xác.

Các bảo vật quốc gia đang trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai được gắn mã QR. Ảnh: Ngọc Nhuận

Việc gắn mã QR lần này bao gồm 8 bảo vật quốc gia tiêu biểu của tỉnh Gia Lai đang trưng bày tại bảo tàng, có niên đại từ thế kỷ XII đến thế kỷ XIII, gồm: phù điêu nữ thần Mahishasura Mardini (niên đại từ đầu thế kỷ XII, phát hiện tại phế tích Rừng Cấm, xã Tây Sơn); phù điêu thần Brahma (niên đại thế kỷ XII - XIII, phát hiện tại tháp Dương Long, xã Bình An); cặp tượng chim thần Garuda diệt rắn tháp Mẫm (niên đại giữa thế kỷ XIII, phát hiện tại phế tích tháp Mẫm, phường An Nhơn Bắc); phù điêu nữ thần Sarasvati (niên đại thế kỷ XII, phát hiện tại phế tích Châu Thành, phường An Nhơn Bắc); phù điêu thần Hộ pháp Mả Chùa (niên đại thế kỷ XII, phát hiện từ phế tích gò Mả Chùa, phường An Nhơn); hai tượng sư tử đá thành Đồ Bàn (niên đại thế kỷ XII, phát hiện tại thành Đồ Bàn, phường An Nhơn).

Chỉ với một thao tác quét mã đơn giản bằng điện thoại thông minh, khách tham quan Bảo tàng tỉnh Gia Lai sẽ được mở ra một thế giới trực quan giới thiệu các bảo vật quốc gia trưng bày tại đây. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh Gia Lai còn gắn mã QR cho 5 bảo vật quốc gia còn lại, gồm: cặp tượng voi đá thành Đồ Bàn (niên đại nửa sau thế kỷ XII - nằm trong khuôn viên thành Đồ Bàn, phường An Nhơn); cặp tượng Hộ pháp (niên đại thế kỷ XII - XIII, tại chùa Nhạn Sơn, phường An Nhơn); tượng thần Shiva (niên đại thế kỷ XV, tại chùa Linh Sơn, phường Quy Nhơn Đông).

Bảng mã QR được gắn tại các bảo vật quốc gia. Ảnh: Ngọc Nhuận

Việc gắn mã QR không chỉ mang đến trải nghiệm thuận tiện cho công chúng khi tìm hiểu về giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật độc đáo của các bảo vật, mà còn góp phần thiết thực vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Champa trên địa bàn phía Đông Gia Lai.