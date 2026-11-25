(GLO)- Không chỉ lưu giữ hình ảnh và ký ức của hai mùa chương trình nghệ thuật chính luận cùng tên, sách “Tổ quốc trong tim” còn tích hợp mã QR để độc giả xem video, nghe lại các tiết mục biểu diễn. Ấn phẩm song ngữ Việt - Anh, dày 180 trang, kết hợp nghệ thuật nhiếp ảnh với công nghệ số.

Chiều 23-11, Báo Nhân Dân tổ chức ra mắt cuốn sách nghệ thuật tương tác “Tổ quốc trong tim” (An Interactive Artbook of National Pride), nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Ấn phẩm là sự kết hợp giữa sách in và công nghệ nghe nhìn. Trên các trang sách có tích hợp mã QR, độc giả sử dụng điện thoại quét mã để truy cập video các tiết mục tương ứng, với hình ảnh và âm thanh được biên tập, hậu kỳ riêng. Nhờ đó, người đọc có thể trải nghiệm cả hình ảnh, âm nhạc và không khí sân khấu ngay trên từng trang sách.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh (thứ 7 từ phải sang) tặng sách cho các cơ quan, đơn vị. Ảnh: PNO

Dày 180 trang, cuốn sách được xây dựng như một tác phẩm tư liệu nghệ thuật bằng hình ảnh, kết hợp nhiếp ảnh, tư liệu lịch sử và thiết kế đồ họa hiện đại. Nội dung tái hiện những khoảnh khắc đáng nhớ trong hai mùa chương trình “Tổ quốc trong tim” tổ chức tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) năm 2025 và Khu đô thị Vạn Phúc (TP. Hồ Chí Minh) năm 2026.

Không chỉ có hình ảnh sân khấu và nghệ sĩ, ấn phẩm còn ghi lại chân dung cán bộ, chiến sĩ, đạo diễn, kỹ thuật viên cùng những người thầm lặng phía sau chương trình. Qua đó, cuốn sách tái hiện hành trình tạo nên những đêm diễn giàu cảm xúc, với sự tham gia của đông đảo công chúng.

Một trong những hình ảnh nổi bật là hơn 50.000 khán giả cùng hát Quốc ca tại sân vận động Mỹ Đình năm 2025. Trong chương trình tại TP. Hồ Chí Minh tháng 8-2026, hình ảnh hàng vạn người vẫn đứng dưới mưa, hòa giọng trong những giai điệu tự hào cũng trở thành dấu ấn khó quên.

Bìa cuốn sách "Tổ quốc trong tim".

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - cho biết, sau khi chuyển thể chương trình năm 2025 thành phim hòa nhạc chiếu rạp, Báo Nhân Dân tiếp tục lựa chọn hình thức xuất bản sách để lưu giữ và lan tỏa những cảm xúc từ chương trình.

Theo ông, việc tích hợp công nghệ giúp độc giả có thể đọc, xem và nghe trên cùng một trang sách. Ấn phẩm được biên soạn song ngữ Việt - Anh, hướng đến độc giả trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Sách có phiên bản bìa mềm giá 299.000 đồng, bìa cứng giá 499.000 đồng và một số phiên bản đặc biệt. Độc giả có thể đặt mua qua nền tảng MoMo; sách dự kiến giao đến người mua từ ngày 12-12-2026 thông qua MoMo, hệ thống nhà sách Fahasa và các nhà sách trên toàn quốc.

Đáng chú ý, dự án được thực hiện theo hướng phi lợi nhuận. Theo thông tin từ Báo Nhân Dân, toàn bộ khoản thu sau khi trừ chi phí in ấn và vận hành thực tế sẽ được chuyển tặng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.