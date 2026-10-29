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Thư viện Pleiku tổ chức chương trình "Kết nối bạn đọc yêu sách"

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SƠN CA SƠN CA
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(GLO)- Sáng 29-10, Thư viện Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Chương trình "Kết nối bạn đọc yêu sách" và tổng kết công tác xây dựng, phát triển văn hóa đọc ở cơ sở năm 2026. Tham gia chương trình có đại diện các đơn vị, trường học, thư viện cơ sở trên địa bàn phía Tây tỉnh.

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Thư viện Pleiku biểu dương các bạn đọc tiêu biểu, tích cực lan tỏa văn hóa đọc. ﻿Ảnh: Sơn Ca

Tại chương trình, Thư viện Pleiku đã đánh giá kết quả xây dựng, phát triển văn hóa đọc ở cơ sở và giới thiệu chùm sách "Đại ngàn chạm biển xanh".

Thư viện Pleiku hiện đang quản lý, phục vụ nguồn tài nguyên hơn 105.000 tên tài liệu, duy trì hoạt động phục vụ trực tiếp tại thư viện, luân chuyển sách, phục vụ thư viện lưu động tại các xã, phường, trường học.

Trong năm 2026, đơn vị đã phục vụ hơn 2,7 triệu lượt bạn đọc, luân chuyển hơn 3,1 triệu lượt sách, cấp mới 1.700 thẻ bạn đọc, tổ chức và phối hợp thực hiện 32 cuộc tuyên truyền, giới thiệu sách trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, hoạt động “Giới thiệu sách trực tuyến” và cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" đã tạo điều kiện để học sinh tìm hiểu, cảm nhận và giới thiệu những cuốn sách hay. Chương trình ghi nhận 43.367 bài dự thi và 347 video giới thiệu sách.

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Chương trình "Kết nối bạn đọc yêu sách" góp phần lan tỏa, phát triển văn hoá đọc. ﻿Ảnh: Sơn Ca

Bên cạnh các hình thức phục vụ bạn đọc truyền thống, Thư viện Pleiku còn tích cực phối hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các sản phẩm truyền thông số, giới thiệu sách trên môi trường Internet.

Đến nay, đơn vị đã thực hiện 3.110 video giới thiệu sách và sản phẩm truyền thông, góp phần đưa sách đến gần hơn với bạn đọc.

Dịp này, Thư viện Pleiku đã biểu dương 6 tập thể, 44 cá nhân và 11 cán bộ thư viện cơ sở có thành tích trong công tác phối hợp, phục vụ bạn đọc và lan tỏa văn hóa đọc.

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