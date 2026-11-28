(GLO)- Chiều 27-11, tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền (Hà Nội), họa sĩ Châu Ái Vân - hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam ra mắt triển lãm tranh cá nhân đầu tiên với chủ đề “Khi ta còn bé”.

Họa sĩ Châu Ái Vân (thứ 4 từ phải sang) đón nhận tình cảm của bạn bè và người thưởng lãm thủ đô. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Triển lãm gồm 40 tác phẩm sơn mài là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình sáng tác của chị. Qua các tác phẩm hội họa, Châu Ái Vân đưa người xem trở về với miền ký ức tuổi thơ, nơi lưu giữ những hình ảnh thân thương, những rung động trong trẻo và vẻ đẹp bình dị của cuộc sống.

Chị chia sẻ: “Tuổi thơ trong tranh không chỉ là những hồi ức của riêng tôi, mà còn gợi mở miền ký ức chung, nơi mỗi người có thể tìm thấy một phần tuổi thơ của chính mình”.

Họa sĩ Châu Ái Vân hiện là giáo viên Mỹ thuật tại Trường THCS Chu Văn An (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai). Bên cạnh công tác giảng dạy, chị đã dành rất nhiều tâm huyết cho sáng tác hội họa. Từ năm 2017, chị liên tục tham gia các triển lãm mỹ thuật tỉnh và Triển lãm Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên; cùng với đó là nhiều triển lãm nhóm trong và ngoài tỉnh. Đề tài chị theo đuổi là nét hồn nhiên, sáng trong của trẻ thơ.

Nhiều người đến với triển lãm để được trở về tuổi thơ của chính mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Ngọc Long - Giám đốc Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền đánh giá cao sức sáng tạo của họa sĩ sinh năm 1983 đến từ Gia Lai. Ông khẳng định triển lãm sẽ mang lại một không gian thưởng lãm ấm cúng, giàu cảm xúc cho công chúng yêu nghệ thuật thông qua những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ được phác họa bằng chất liệu sơn mài.

Triển lãm được ví như “một vé về tuổi thơ” này sẽ mở cửa đến hết ngày 5-12. Dưới đây là một số tác phẩm tiêu biểu của nữ họa sĩ Châu Ái Vân tại triển lãm.

Vui như ngày hội

Tán cây tuổi thơ

Nhịp nhàng điệu xoang

Cánh diều tuổi thơ

Rộn rã những tiếng cười