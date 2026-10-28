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Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực V

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)- Ngày 28 -10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh tổ chức Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực V các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2026.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phát huy vai trò Người cao tuổi, Hội Người cao tuổi Việt Nam; Vũ Thị Thu - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

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Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia liên hoan. Ảnh: Bình Dương

Liên hoan quy tụ gần 90 diễn viên, nhạc công của 6 đội văn nghệ người cao tuổi đến từ các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Từ những làn điệu dân ca mượt mà của miền duyên hải đến những giai điệu mang âm hưởng núi rừng Tây Nguyên, các đội đã mang đến nhiều tiết mục ca, múa, hát dân ca được dàn dựng công phu, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.

Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; tôn vinh truyền thống tốt đẹp của người cao tuổi Việt Nam và những đóng góp của người cao tuổi trong các phong trào thi đua.

Mỗi đội có thời gian biểu diễn không quá 25 phút. Ban thẩm định chấm điểm, lựa chọn những tiết mục xuất sắc để trao giải.

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Đội Văn nghệ người cao tuổi tỉnh Quảng Ngãi biểu diễn tại liên hoan. Ảnh: Bình Dương

Liên hoan không chỉ tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật, giúp người cao tuổi các địa phương giao lưu, chia sẻ niềm đam mê ca hát mà còn góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Qua đó, khích lệ người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, làm phong phú đời sống tinh thần tại cộng đồng

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