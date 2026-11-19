(GLO)- Ngày 18-11, UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ I với chủ đề “Sắc màu văn hóa Hội Phú - Đoàn kết, đổi mới và phát triển”.

Hội diễn thu hút 12 đội văn nghệ đến từ các làng, tổ dân phố trên địa bàn phường; tham gia biểu diễn 41 tiết mục thuộc các thể loại ca, múa, nhạc.

Hội diễn thu hút 12 đội văn nghệ với 41 tiết mục. Ảnh: Bá Bính

Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; đồng thời giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống, các làn điệu dân ca, dân vũ, nghệ thuật cồng chiêng và điệu xoang của đồng bào các dân tộc.

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, có sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, thể hiện tinh thần sáng tạo, niềm đam mê nghệ thuật và sự giao lưu, đoàn kết giữa các đội tham gia.

Kết thúc hội diễn, Ban Tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đội văn nghệ làng Ngó; 2 giải nhì cho đội văn nghệ tổ dân phố 2 và tổ dân phố 6; 2 giải ba thuộc về đội văn nghệ tổ dân phố 5 và tổ dân phố 1. Ngoài ra, 4 giải khuyến khích được trao cho các đội văn nghệ tổ dân phố 7, làng Ia Lang, tổ dân phố 3 và tổ dân phố 4.

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đội. Ảnh: Bá Bính

Ban Tổ chức cũng trao 3 giải phụ gồm: giải tiết mục ấn tượng cho đội văn nghệ làng Khưn với tiết mục “Múa suối reo trên ngàn”; giải tiết mục phong cách cho đội văn nghệ làng Ngol với tiết mục “K’Bing ơi!”; giải tiết mục triển vọng cho đội văn nghệ làng Châm Anẻh với tiết mục “Còn gì đẹp hơn”.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.