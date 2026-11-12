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Phường Hội Phú tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể tại làng Ngó

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Sáng 12-11, tại làng Ngó, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) khai mạc lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể năm 2026 với sự tham gia của 41 học viên là thành viên Câu lạc bộ cồng chiêng, múa xoang làng Ngó.

Trong 7 ngày (từ 12 đến 18-11), các học viên được nghệ nhân Ak (làng Chuet, phường An Phú) trực tiếp hướng dẫn kỹ năng diễn tấu cồng chiêng, luyện tập các bài chiêng truyền thống, thực hành múa xoang; đồng thời tìm hiểu ý nghĩa, nghi thức và trình tự thực hành, phục dựng lễ hội truyền thống của dân tộc Jrai.

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Phường Hội Phú tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể tại làng Ngó. Ảnh: Bá Bính

Thông qua lớp truyền dạy, các học viên được củng cố kỹ năng, bổ sung kiến thức về văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ cồng chiêng, múa xoang làng Ngó. Qua đó, xây dựng lực lượng nòng cốt tại cộng đồng, từng bước trao truyền các giá trị văn hóa, phong tục, lễ hội truyền thống của dân tộc Jrai cho thế hệ trẻ.

Phát biểu khai mạc, bà Võ Thị Hương Duyên - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hội Phú đề nghị nghệ nhân tận tình truyền dạy, chia sẻ kinh nghiệm; các học viên tham gia đầy đủ, tích cực thực hành và tiếp thu kiến thức.

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Các học viên được nghệ nhân Ak (làng Chuet, phường An Phú) trực tiếp hướng dẫn kỹ năng. Ảnh: Bá Bính

Sau lớp học, Ban Chủ nhiệm và các thành viên Câu lạc bộ tiếp tục duy trì luyện tập, vận dụng những nội dung đã học vào sinh hoạt, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng làng Ngó.

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