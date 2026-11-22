(GLO)- Sáng 22-11, tại Nhà văn hóa khu phố Tân An, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh “Địa điểm Chiến thắng Đồng Khô năm 1966”.

Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng các nhân chứng lịch sử và đông đảo người dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cho đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tam Quan. Ảnh: Phan Tuấn

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Huỳnh Văn Lợi đã công bố Quyết định số 3393/QĐ-UBND ngày 12-8-2026 của UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với "Địa điểm Chiến thắng Đồng Khô năm 1966".

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cho đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tam Quan.

Phối cảnh Di tích lịch sử Chiến thắng Đồng Khô năm 1966. Ảnh: ĐVCC

Địa điểm Chiến thắng Đồng Khô thuộc khu phố Tân An, phường Tam Quan (trước đây là thôn Tân An, xã Hoài Châu). Ngày 11-5-1966, Trung đoàn 22 (Sư đoàn 3 Sao Vàng) cùng lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã chiến đấu kiên cường, bẻ gãy các đợt hành quân càn quét của địch.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Việc công nhận di tích không chỉ ghi nhận giá trị lịch sử mà còn là trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa những ký ức hào hùng đến thế hệ trẻ.

Đại diện lãnh đạo phường Tam Quan tặng quà tri ân các nhân chứng liên quan đến sự kiện lịch sử Chiến thắng Đồng Khô năm 1966. Ảnh: Phan Tuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Văn hóa và địa phương chú trọng bảo tồn di tích, sưu tầm tư liệu, ghi chép ký ức nhân chứng lịch sử, đưa lịch sử Đồng Khô đến gần hơn với học sinh, thanh niên; đồng thời tiếp tục chăm lo gia đình chính sách, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.