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Phường An Nhơn Nam khai mạc lớp truyền dạy nghệ thuật bài chòi dân gian

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Ngày 14-11, tại Hội trường UBND phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), UBND phường khai mạc lớp truyền dạy nghệ thuật bài chòi dân gian năm 2026, với sự tham gia của 84 học viên là thành viên Câu lạc bộ (CLB) bài chòi phường, giáo viên và học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn.

Lớp học diễn ra trong 2 ngày (14 và 15-11), thuộc nội dung 2.4.2 của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, đồng thời hưởng ứng các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

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Quang cảnh lớp truyền dạy nghệ thuật Bài chòi dân gian năm 2026 tại phường An Nhơn Nam. Ảnh: Ánh Nguyệt

Tham gia truyền dạy có Nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Phương Nga; nghệ nhân Nguyễn Đình Đa, cùng các thành viên CLB bài chòi phường An Nhơn Nam và nhạc công.

Học viên tham gia lớp truyền dạy được giới thiệu về nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển và giá trị văn hóa của nghệ thuật bài chòi; hướng dẫn kỹ năng hô thai, hô bài, các làn điệu cơ bản, cách giữ nhịp, lấy hơi và phong cách diễn xướng. Bên cạnh đó, học viên còn được thực hành phối hợp với nhạc công, sử dụng đạo cụ, nhạc cụ và tham gia diễn tập hô đánh bài chòi dân gian.

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Các nghệ nhân hướng dẫn, làm mẫu để học viên quan sát và thực hành. Ảnh: Ánh Nguyệt
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Các nghệ nhân góp ý và hướng dẫn cách hô, hát, giữ nhịp, giúp học viên thực hành làn điệu bài chòi. Ảnh: Ánh Nguyệt

Thông qua hoạt động này, phường An Nhơn Nam hướng đến bồi dưỡng lực lượng kế cận, khơi dậy tình yêu và ý thức gìn giữ di sản trong thế hệ trẻ; đồng thời tăng cường kết nối giữa công tác bảo tồn văn hóa tại cộng đồng với giáo dục di sản trong nhà trường.

Sau lớp truyền dạy, các trường và CLB bài chòi phường sẽ tiếp tục phối hợp duy trì luyện tập, từng bước hình thành các nhóm, CLB bài chòi học đường, góp phần lan tỏa nghệ thuật bài chòi trong đời sống.

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