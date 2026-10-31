Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới Văn học - Nghệ thuật

Ra mắt Câu lạc bộ Nghệ thuật bài chòi phường Quy Nhơn Bắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 31-10, UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Nghệ thuật bài chòi với 20 thành viên.

Tại buổi ra mắt, các thành viên câu lạc bộ (CLB) được các nghệ nhân bài chòi hướng dẫn tập luyện những làn điệu, lời ca, kỹ năng hô hát và diễn xướng. Đây là dịp để các thành viên làm quen, trao đổi kinh nghiệm, từng bước nâng cao kỹ năng thực hành nghệ thuật bài chòi.

1.jpg
Đại diện UBND phường Quy Nhơn Bắc trao quyết định thành lập CLB Nghệ thuật bài chòi phường cho Ban chủ nhiệm CLB. Ảnh: Nguyễn Muội

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2026, CLB duy trì sinh hoạt ít nhất 2 buổi/tháng, tập trung ôn luyện các làn điệu, lời ca, kỹ năng biểu diễn và phối hợp trình diễn. Đồng thời, CLB phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền dạy, giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật bài chòi trong cộng đồng và trường học”; tham gia chương trình giao lưu, trình diễn kết quả truyền dạy với CLB Nghệ thuật bài chòi Trường THCS Quy Nhơn Bắc.

ra-mat-cau-lac-bo-nghe-thuat-bai-choi-phuong-quy-nhon-bac.jpg
Các nghệ nhân trình diễn hô, hát bài chòi tại lễ ra mắt CLB Nghệ thuật bài chòi phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Nguyễn Muội

Năm 2027, CLB định hướng tiếp tục duy trì sinh hoạt định kỳ, tổ chức từ 2 - 4 hoạt động chuyên đề về truyền dạy, giao lưu, thực hành và trình diễn; xây dựng các tiết mục bài chòi tiêu biểu phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đồng thời, kết nối, vận động thêm người yêu thích nghệ thuật bài chòi tại các khu phố và cơ sở giáo dục tham gia.

Trước đó, trong tháng 10-2026, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Quy Nhơn Bắc đã ra mắt CLB Bài chòi Trường THCS Quy Nhơn Bắc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Xin để hoa ở lại với núi đồi”

“Xin để hoa ở lại với núi đồi”

Văn hóa

(GLO)- Đó là thông điệp mà xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) gửi đến du khách trước khi chương trình Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai chính thức bắt đầu từ ngày 30-10 tới đây.

Khán giả đội mưa thưởng thức phần trình diễn võ thuật của các võ sinh đến từ Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định. Ảnh Lam Nguyên.

Võ cổ truyền góp mặt tại chương trình "Cồng chiêng cuối tuần"

Văn hóa

(GLO) - Tối 24-10, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm” đã diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Tại đây, các võ sinh thuộc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định đã phối hợp biểu diễn võ cổ truyền bên cạnh các tiết mục cồng chiêng.

Hội VHNT tỉnh Gia Lai: Khí thế mới trên hành trình sáng tạo

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai: Khí thế mới trên hành trình sáng tạo

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Bằng tâm huyết và sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn qua nhiều hoạt động và thành quả trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ mới, Hội VHNT tỉnh hướng đến khẳng định vị thế trong đời sống văn hóa nghệ thuật khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Pleiku quảng bá di sản văn hóa qua chương trình “Đàn đá - Nhịp đập đại ngàn”

Pleiku quảng bá di sản văn hóa qua chương trình “Đàn đá - Nhịp đập đại ngàn”

Văn hóa

(GLO)- Tối 22-10, tại nhà rông làng Ơp, UBND phường Pleiku phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, phục vụ ghi hình chương trình Miền di sản với chủ đề “Đàn đá - Nhịp đập đại ngàn”.

null