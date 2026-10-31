Ra mắt Câu lạc bộ Nghệ thuật bài chòi phường Quy Nhơn Bắc

Tại buổi ra mắt, các thành viên câu lạc bộ (CLB) được các nghệ nhân bài chòi hướng dẫn tập luyện những làn điệu, lời ca, kỹ năng hô hát và diễn xướng. Đây là dịp để các thành viên làm quen, trao đổi kinh nghiệm, từng bước nâng cao kỹ năng thực hành nghệ thuật bài chòi.

Đại diện UBND phường Quy Nhơn Bắc trao quyết định thành lập CLB Nghệ thuật bài chòi phường cho Ban chủ nhiệm CLB. Ảnh: Nguyễn Muội

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2026, CLB duy trì sinh hoạt ít nhất 2 buổi/tháng, tập trung ôn luyện các làn điệu, lời ca, kỹ năng biểu diễn và phối hợp trình diễn. Đồng thời, CLB phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền dạy, giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật bài chòi trong cộng đồng và trường học”; tham gia chương trình giao lưu, trình diễn kết quả truyền dạy với CLB Nghệ thuật bài chòi Trường THCS Quy Nhơn Bắc.

Các nghệ nhân trình diễn hô, hát bài chòi tại lễ ra mắt CLB Nghệ thuật bài chòi phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Nguyễn Muội

Năm 2027, CLB định hướng tiếp tục duy trì sinh hoạt định kỳ, tổ chức từ 2 - 4 hoạt động chuyên đề về truyền dạy, giao lưu, thực hành và trình diễn; xây dựng các tiết mục bài chòi tiêu biểu phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đồng thời, kết nối, vận động thêm người yêu thích nghệ thuật bài chòi tại các khu phố và cơ sở giáo dục tham gia.

Trước đó, trong tháng 10-2026, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Quy Nhơn Bắc đã ra mắt CLB Bài chòi Trường THCS Quy Nhơn Bắc.