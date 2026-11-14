Bảo tàng Pleiku khai mạc chương trình trình diễn, trải nghiệm văn hóa dân gian

(GLO)- Sáng 14-11, tại khuôn viên Bảo tàng Pleiku (21 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) diễn ra chương trình trình diễn, trải nghiệm nghề truyền thống và văn hóa dân gian các dân tộc năm 2026 với chủ đề “Kết nối di sản - Lan tỏa truyền thống”.

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), thu hút hàng trăm học sinh và những người yêu văn hóa dân tộc tham gia trải nghiệm.

Chương trình thu hút hàng trăm học sinh và những người yêu văn hóa dân tộc tham gia. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu khai mạc, ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Pleiku, thông tin: Gia Lai là vùng đất giàu bản sắc, nơi hội tụ sắc màu văn hóa của 47 dân tộc anh em với đa dạng nghề truyền thống cùng nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc.

Nhằm đưa di sản đến gần hơn với công chúng, trong 2 ngày 14 và 15-11, Bảo tàng Pleiku tạo dựng một không gian văn hóa sống động để người dân và du khách không chỉ được tham quan, tìm hiểu mà còn trực tiếp gặp gỡ nghệ nhân, quan sát các công đoạn chế tác, thưởng thức nghệ thuật dân gian và tham gia thực hành, trải nghiệm các nghề truyền thống.

Tham gia sự kiện, khán giả được xem trình diễn, giới thiệu và hướng dẫn trải nghiệm các nghề truyền thống tiêu biểu như đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm của đồng bào Bahnar, Jrai; làm gốm bằng phương pháp có bàn xoay và không bàn xoay. Cùng với đó là các hoạt động giới thiệu ẩm thực, trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống và hát dân ca…

Dịp này, Bảo tàng Pleiku đã trao hoa và giấy chứng nhận cho 2 tập thể và 15 cá nhân là các nghệ nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã đóng góp tích cực cho chương trình.