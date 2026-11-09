Gặp gỡ những nghệ nhân giữ nghề truyền thống tại Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026

(GLO)- Đến với Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, các đoàn nghệ nhân trong và ngoài tỉnh không chỉ mang đến những tiết mục trình diễn, mà còn giới thiệu nhiều nghề thủ công truyền thống như tạc tượng gỗ, đan lát, dệt thổ cẩm…

Hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 8-11.

Đoàn nghệ nhân xã Đak Pơ giới thiệu các nghề thủ công truyền thống của dân tộc Bahnar. Ảnh: Chu Hằng

Anh Y Ser Bkrong (SN 1985, đến từ tỉnh Đắk Lắk) mang đến Festival những bức tượng gỗ dân gian do chính tay mình chế tác. Anh kể, từ nhỏ đã thường xuyên chứng kiến các ông, chú trong làng làm cối, chày và tạc tượng từ những khúc gỗ. Hình ảnh ấy khơi gợi niềm yêu thích, thôi thúc anh thử sức với nghề.

“Ngày trước, cứ nhìn thấy khúc gỗ là trong đầu tôi lại tưởng tượng ra hình con vật, hình người. Tôi quyết định mang gỗ về nhà, sau đó dùng dao, xà gạc để chặt, đẽo nhưng chưa tạo được hình dáng như ý. Sau đó, khi đã làm thành thạo hơn, tôi đã đăng ký tham gia các cuộc thi tạc tượng dân gian. Năm 2015, tác phẩm 'Đôi chân trần' của tôi đạt giải nhì tại Hội thi tạc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên. Từ năm 2015 tới nay, tôi thường xuyên tạc tượng, mỗi tháng bán được vài chục bức tượng, thu nhập khoảng 30-40 triệu/tháng” - anh Y Ser Bkrong chia sẻ.

Không chỉ mang những tác phẩm tâm huyết đến giới thiệu, Festival còn là dịp để anh Y Ser Bkrong gặp gỡ, giao lưu với các nghệ nhân ở Gia Lai. Anh bày tỏ: “Tôi rất vui khi được tham gia Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, có dịp mang những tác phẩm tượng gỗ dân gian do mình chế tác đến giới thiệu với người dân Gia Lai. Đây cũng là cơ hội để tôi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các nghệ nhân khác ngoài tỉnh, qua đó hiểu thêm về văn hóa và nghề truyền thống của các dân tộc”.

Chị Đinh Mỹ Húy thực hành dệt thổ cẩm truyền thống của người Bahnar tại Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026. Ảnh: Chu Hằng

Cũng góp mặt tại không gian giao lưu, chị Đinh Mỹ Húy (SN 1972, trú tại thôn Bok Tới, xã Kim Sơn) giới thiệu nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Bahnar. Chị cho biết: “Năm 14 tuổi, tôi bắt đầu học dệt từ mẹ. Tuy nhiên, khi đảm nhận các vị trí tại địa phương, công việc bận rộn nên tôi ít có dịp gắn bó với khung cửi. Năm 2018, sau khi nghỉ hưu, tôi có thêm thời gian tiếp tục duy trì nghề truyền thống.

Theo chị Húy, để có được tấm vải dệt hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn chuẩn bị sợi. “Trước khi dệt, tôi mua sợi về, quấn thành từng cuộn rồi nấu cháo để hồ sợi. Sau đó, tôi nhúng sợi vào nồi cháo, đem phơi khô để các sợi kết dính, dai hơn, thuận tiện cho quá trình dệt và hạn chế bị đứt” - chị Húy nói.

Bên khung cửi, chị Đinh Thị Nghe miệt mài dệt vải tại Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026. Ảnh: Chu Hằng

Trong khi đó, chị Đinh Thị Nghe (SN 1984, trú tại làng Chồm, xã Vân Canh) mang đến Festival nghề dệt thủ công truyền thống của dân tộc Chăm H'roi. Bên khung dệt, chị vừa giới thiệu các công đoạn làm nghề, vừa bày tỏ niềm vui khi lần đầu được tham gia một sự kiện văn hóa quy mô lớn.

“Tôi đã dệt được hơn 20 năm. Đây là lần đầu tiên được tham gia một sự kiện lớn như thế này nên tôi rất vui. Đến đây, tôi được giới thiệu văn hóa của dân tộc mình. Ngoài ra tôi còn gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều dân tộc trong và ngoài tỉnh, có dịp giao lưu, học hỏi thêm về văn hóa và nghề truyền thống của mọi người”- Chị Nghe chia sẻ.